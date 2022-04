Orosz tábornok, aki Moldováig akar menni: „az egész világgal harcban állunk”

Az orosz politikai és hadvezetés korábbi bejelentései, miszerint az úgynevezett „különleges katonai művelet” újabb szakasza Kelet-Ukrajnára összpontosul, felvetette a lehetőséget, hogy Moszkva megelégedhet azzal, hogy a teljes luhanszki és donyecki régiót elszakítsa Ukrajnától.

Most azonban az orosz központi katonai körzet főparancsnok-helyettese azt is közölte, hogy egész Dél-Ukrajnát is meg akarják szerezni.

Rusztam Minnekajev tábornok nyilatkozata arra utal, hogy Moszkva nem akarja egyhamar abbahagyni az offenzívát – jegyezte meg a Reuters.

A tábornok úgy fogalmazott, hogy a dél feletti teljes ellenőrzés

Ez a terület nyugatról Ukrajnával határos, orosz katonák állomásoznak rajta és Kijev attól fél, hogy ebből az irányból is támadás érheti.

Ukrán illetékesek szerint a körzetben egy olyan légibázist készítenek elő, ahová az Ukrajnában bevetendő katonákat tudna szállítani Moszkva. Az állítást a moldovai védelmi minisztérium és a kormány fennhatósága alá nem tartozó Transzdnyisztria vezetése is cáfolta.

A térképre tekintve, a legrövidebb útvonal orosz ellenőrzésű területről a Krím és Transzdnyisztria között húzódik, de az orosz gépeknek ukrán terület felett is át kellene ehhez repülniük, nagyon közel a román légtérhez, ahol viszont a NATO gépei járőröznek. Azaz, a terv csak akkor működhetne biztonságosan, ha már előtte elfoglalnák az egész ukrán fekete-tengeri partvidéket és még akkor sem feltétlenül.

Minnekajev tábornok mostani nyilatkozatában nem nevezte nevén az ukrán tengerparton fekvő két nagy várost, Odesszát és Mikolajivet – melyeket az elképzeléshez szintén el kellene foglalni. Viszont hírügynökségek szerint azt állította, hogy Transzdnyisztriában „elnyomják az orosz ajkú lakosságot”, amit indokként lehet felhasználni az offenzívához – ami teljesen elvágná Ukrajnát a tengertől.

„Úgy tűnik,

– fejtegette, meglepő módon nem említve Moszkva II. világháborús nyugati szövetségeseit.

Nem világos, hogy pontosan úgy értette-e, hogy az orosz ajkú vezetésű szakadár terület hatóságai nyomják-e el az orosz ajkú lakosságot vagy a moldávok, akiknek nincs bejárásuk a földsávra.

A tábornok ezek után még az orosz katonai kudarcokról szóló külföldi tudósításokról értekezett. Úgy állította be, hogy bár az ukránok rajtaütései nyomán veszteségeket szenvedtek az orosz csapatok, azok „gyorsan alkalmazkodtak a helyzethez és taktikát váltottak”. Emellett a rakétacsapások biztosítják, hogy ne veszítsenek túl sok katonát – fejtegette.

Mindez szembemegy azzal a megölt orosz katonák számáról szóló, 20 ezer fő körüli becsléssel, amit Moszkvában nem ismernek el. Aztán még egy olyan szót is használt, ami elméletileg törvénytelen Oroszországban, a „háborút”.

– mondta az ITAR-TASSZ hírügynökség szerint.

„Többé nem rejtegetik” – írta az ukrán védelmi minisztérium a most bejelentett állítólagos orosz tervről.

They stopped hiding it. Today, the command of russian looters, rapists and murderers acknowledged that the goal of the “second phase” of the war is not victory over the mythical Nazis, but simply the occupation of eastern and southern Ukraine. Imperialism as it is. — Defence of Ukraine (@DefenceU) April 22, 2022