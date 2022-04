Evolúciós okok – ezért rúg be az ember

Itt az újabb bizonyíték az úgynevezett „részeg majom” hipotézisre. Azaz, hogy milyen evolúciós háttere van annak, hogy az ember szereti az alkoholos italokat.

A gondolat nem „brit tudósoktól” származik – 2014-ben állt elő vele Robert Dudley, a Kaliforniai Egyetem biológus kutatója. Szerinte valamikor a múltban a majmok – azaz főemlősök – felfedezték, hogy az alkohol szaga érett és tápláló gyümölcshöz vezetheti őket.

Ezúttal a Kaliforniai Állami Egyetem kutatói néztek a pohár fenekére, pontosabban vették górcső alá az elméletet. Panamában honos, Geoffroy-pókmajmokat tanulmányozva felfedezték, hogy az állatok alkoholból nyernek energiát.

„Első ízben tudtuk bizonyítani, hogy mindenféle emberi befolyásolás nélkül, vadon élő főemlősök etanolt tartalmazó gyümölcsöt fogyasztanak”.

Az ilyen tudományos cikkeket azonban nem szabad szentírásként kezelni, mert maguk a szerzők is elismerik, hogy ez csak egy tanulmány, és további kutatásoknak kell megerősíteniük a bizonyítékokat.

Egyelőre, az eredmények „részben alátámasztják” azt, hogy

az ember alkoholhoz való vonzódásának hátterében az érett gyümölcsöt fogyasztó más főemlősök állnak... vagy inkább ülnek.

A fent említett Dudley professzor könyvet is írt a témában, amelyben megemlíti, hogy a majmok által fogyasztott egyes gyümölcsök alkoholtartalma eléri a hét százalékot, azaz bódítóbb, mint az átlagos világos sör, de fele olyan „erős”, mint a bor. Dudley viszont annak idején még nem tudta bizonyítani, hogy a majmok kifejezetten keresték volna az alkoholtartalmú gyümölcsöt.

A Panamában kutató csapat most Afrikában, Ugandában és Elefántcsontparton is a majmok nyomába szegődött és ezúttal Dudleyt is bevonták. Ő elmondta: egyfelől a „részeg majom” hipotézist tetszelik, másfelől pedig azt, hogy hogyan dolgozza fel a majmok szervezete az alkoholt. Azaz, mennyi alkoholtartalmú ételt esznek és egy hogyan hat a viselkedésükre és a pszichológiájukra.

A kutatás felvet egy provokatív kérdést: ha az ember elődei is fogyasztottak alkoholt, mennyire helytállóak azok a kutatások, amelyek szerint az ember számára az alkohol bármilyen mennyiségben káros.

Egy tavalyi, 25 000 fő körében végzett brit kutatás ugyanis arra az eredményre jutott, hogy

még a mérsékelt alkoholfogyasztás is károsan befolyásolja az agy térfogatát.

