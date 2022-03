Kivár Szlovákia a haditechnika Ukrajnába küldésével

A szlovák kormány hajlandó átadni haditechnikát Ukrajnának, de csak azzal a feltétellel, hogy nem kerül veszélybe az ország biztonsága – tájékoztatott Eduard Heger szlovák kormányfő a közösségi hálón, miután csütörtökön találkozott a Pozsonyba látogató Lloyd Austin amerikai védelmi miniszterrel.

Amerikai védelmi miniszter 20 év után látogatott Szlovákiába, először azóta, hogy Szlovákia belépett a NATO-ba. Lloyd Austin Pozsonyban előbb Jaroslav Naď szlovák védelmi miniszterrel, majd Zuzana Čaputová államfővel és Eduard Heger kormányfővel találkozott. Mindhármukat biztosította afelől, hogy az Egyesült Államok erős szövetséges, amely Szlovákia megtámadása esetén azonnal a segítségére sietne az országnak, hogy megvédje a szlovák állampolgárokat.

„Megtisztelő számomra, hogy ilyen, egész Európa biztonságát érintő kritikus pillanatban lehetek itt Szlovákiában” – fogalmazott az amerikai védelmi miniszter, aki

nem tartja reálisnak az ukrán légtér feletti repüléstilalmi zóna kialakítását, mert szerinte az a NATO és Oroszország közti háborúhoz vezetne,

amit Washington mindenképp szeretne elkerülni. „A repüléstilalmi zóna kihirdetésénél az Oroszországban található rakétaegységeket is meg kellene semmisíteni. Nincs olyan, hogy a repüléstilalmi zóna könnyű változata, vagy az Oroszországgal vívott háború könnyű változata” – fogalmazott Lloyd Austin.

Szlovák kollégája, Jaroslav Naď megismételte, hogy Szlovákia csak akkor hajlandó az S-300-as rakétavédelmi rendszerét odaadományozni az ukránoknak, ha kap érte cserébe valamit.

„Mindannyian igyekszünk segíteni Ukrajnának, amiben csak tudunk, de én Szlovákia védelmi minisztere vagyok. Elsősorban Szlovákia védelmi érdekeit kell szem előtt tartanom” – mondta korábban Naď. Kiemelte, hogy az S-300-as az egyetlen légvédelmi rendszere Szlovákiának, még nincs másik alternatíva. A miniszter felhívta a figyelmet arra, hogy fel kell számolni az orosz technikai felszerelésektől való függőséget.

A szlovák védelmi miniszterhez hasonlóan fogalmazott Eduard Heger kormányfő is, amikor azt mondta, Pozsony csak akkor ad át haditechnikát, ha nem kerül veszélybe Szlovákia biztonsága. Hozzátette, hogy a napokban olyan amerikai haditechnikai berendezések érkeznek Szlovákiába, amelyek növelni fogják az ország védekezőképességét.

Szlovákia közben továbbra is fogadja az Ukrajnából érkező menekülteket. A háború kitörése óta péntek reggelig 234 723 ember lépte át a szlovák-ukrán határt. A jelenleg Szlovákiában tartózkodó iskolaköteles gyermekek száma lassan megközelíti a kétezret, ezért

az oktatásügyi tárca úgy döntött, hogy az általános- és középiskolák egyszeri, 200 eurós hozzájárulást kapnak minden ukrán diák után.

A tárcánál azt is bejelentették, hogy Szlovákia felfüggeszti a tudományos és kutatási együttműködést Oroszországgal, valamint a diákcserét is leállítja. Az olyan intézményekkel is megszakítja az együttműködést, amelyek Oroszország fennhatósága alá tartoznak. A már elfogadott kétoldalú projektek nem kapnak támogatást. Szlovákia nem küld ösztöndíjasokat Oroszországba, és nem fogad ösztöndíjasokat onnan. Az így felszabaduló forrásokat ukrán tudósok munkájának támogatására fordítják.

