Angliában kitör a nagy Covid-szabadság

Ezentúl szabadon lehet fertőzni Coviddal Angliában – így is értelmezhető a brit kormány hétfő délutánra időzített bejelentése arról, hogy törlik a fennmaradó pandémiaintézkedéseket. Ezek részeként immár nem lesz kötelező karanténba vonulni, ha valakinél kimutatják a fertőzést. A döntést az illetőre és munkaadója belátására bízzák.

Mindezt Sir John Bell oxfordi professzor azzal indokolta a BBC rádiónak, hogy „valószínűleg nincs rá szükség, mert a jelenlegi betegség viszonylag jóindulatú. Akik nagyon szenvednek tőle azok az oltatlanok. Szerintem feloldhatjuk a korlátozásokat, bár rövid- és középtávon komoly gondjaink lehetnek” – mondta.

A döntést a tervek szerint Boris Johnson kormányfő délutáni parlamenti beszédében készültek bejelenteni, de előtte olyan hírek érkeztek, hogy a pénzügy- és az egészségügyi miniszter között vita robbant ki a további Covid-tesztelés finanszírozásáról.

Johnson még a beszéde előtt azt mondta, hogy

a bejelentés „büszke pillanat lesz, történelmünk egyik legnehezebb időszaka után, amikor megtanulunk együtt élni a Coviddal”.

A kormányfő a pandémia alatt szokásossá vált módon a parlamenti bejelentés után az egész országhoz készült szólni egy televíziós sajtótájékoztatón.

Johnson új terve szerint immár csak ajánlás lesz, hogy az ember Covid-fertőzés után maradjon otthon, és a hangsúly az egyéni belátásra és felelősségvállalásra helyeződik át. A brit kormányfő ugyanakkor továbbra is óvatosságra intette a lakosságot, és sürgette, hogy aki nem tette meg, vegye fel a védőoltást.

Korábban már kiszivárgott, hogy a feloldás részeként eltörlik az általános szabályokat, és a helyi önkormányzatot kapnak jogosítványokat a járványkezelésre, mint más fertőző betegségek esetében. Viszont Johnson nem zárta ki, hogy egy új vírusvariáns esetén ismét országos szinten vezethetnek be intézkedéseket.

A nem oltott utazóknak továbbra is kötelező az indulás előtti fizetős PCR-teszt, és Nagy-Britanniába érkezésük második napján is tesztelniük kell magukat. Fennmarad az úgynevezett utas-helyzetmeghatározó kérdőív, a PLF, amelyet a Nagy-Britanniába érkezőknek eddig is ki kellett tölteniük.

A briteknél nem lesz kötelező a maszkviselés sem, kivéve a londoni metrót és más tömegközlekedési eszközöket.

Boltokba viszont maszk nélkül lehet immár járni. Zsúfolt helyszíneken ajánlásként fennmaradhat a maszkviselés – írták brit lapok a bejelentés előtt.

A Brit Orvosi Kutatótanács egyik vezető munkatársa arra sürgette a veszélyeztetett embereket, hogy viseljenek jó minőségű védőmaszkot. A nagy kérdés az volt, hogy mi lesz a felfüggesztett kórházi látogatásokkal – sok angliai kórházban eddig hetekig nem mehettek be az emberek ott kezelt szeretteikhez. És az is felmerült, hogy a 75 évnél idősebbek és veszélyeztetettek felvehetik a negyedik védőoltást, míg az iskolákban leállítják a tömeges tesztelést.

Nyitókép: Stefan Cristian Cioata/Getty Images