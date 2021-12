Tilos a családi karácsonyozás – új járványintézkedések Szlovákiában

Szlovákiában enyhülnek a november 25-től érvényben lévő országos lezárás szabályai. Az enyhítések első fázisa pénteken lép életbe, de nem vonatkozik mindenkire, mert a boltok, az alapvető szolgáltatást nyújtó helyek, az edzőtermek, a sípályák és a templomok is csak az oltottak és a fertőzésen átesettek számára nyithatnak ki. Az üzletek négyzetméter szerint korlátozzák a vásárlók számát, a zárt kabinos felvonók 25 százalékos kihasználtsággal működhetnek, az istentiszteleteken legfeljebb 30 személy vehet részt, az edzőtermekben pedig maximum hat vendég tartózkodhat.

„A december 25-től érvényes második fázisban újra fogadhatnak vendégeket a szállodák és panziók, egy szobában azonban csak a közös háztartásban élők tartózkodhatnak” – tájékoztatott Vladimír Lengvarský szlovák egészségügyi miniszter. Újra elérhetők lesznek a wellness-szolgáltatások, valamint a szobába is kérheti majd a vendég az ételét, de csak akkor, ha negatív teszttel tudja igazolni, hogy nem fertőzött.

Az oltatlanok számára viszont meghosszabbodik a kijárási tilalom.

A be nem oltottak esetében továbbra is érvényes marad, hogy csak létfontosságú árucikkek beszerzése, orvoslátogatás, tesztelés vagy a védőoltás felvétele céljából hagyhatják el az otthonaikat. December 13-tól, azaz hétfőtől az általános iskolák felső tagozatain és a középiskolákban távoktatás lép érvénybe. Az új szabályok értelmében egyes tömegközlekedési eszközökön, például a távolsági buszokon, az InterCity járatain és a belföldi gyorsvonatokon, szintén életbe lép a beoltottak-gyógyultak-teszteltek–szabály, szlovák rövidítés szerint az OTP-rezsim. Ezt az egészségügyi miniszter is megerősítette. Ennek értelmében azoknak, akik nem tudnak oltási igazolványt vagy a betegség leküzdését igazoló dokumentumot felmutatni, negatív teszteredményre lesz szükségük.

A november 25-től érvényes veszélyhelyzet és a kijárási tilalom továbbra is érvényben marad, ráadásul a jelenlegi formában. Ez alól pedig

a karácsonyi családlátogatás sem lesz kivétel.

Vladimír Lengvarský elmondta, hogy idén nem merült fel a tavalyihoz hasonló ún. családi buborékok kialakításának ötlete, amely értelmében a családok kiválaszthattak egyetlen egy rokoni háztartást, ahová ellátogathattak. Az idei karácsonyra vonatkozó intézkedések tehát tiltják a családlátogatást, az óvintézkedések a jelenlegi formájukban ugyanakkor lehetővé teszik, hogy a megnyíló sípályákon találkozzanak a családtagok. Az ehhez hasonló összeférhetetlenségek miatt a karácsonyra vonatkozó óvintézkedéseket az elkövetkezendő napokban még várhatóan átértékeli a kormány.

Az elfogadott szabályok a tervek szerint január 9-ig lesznek érvényben. Az egészségügyi miniszter azonban figyelmeztetett, hogy az óvatos nyitást követően újabb szigorítások jöhetnek, ha a kórházi ellátásra szoruló koronavírusos páciensek száma eléri a 3800-at.

