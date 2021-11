A szlovákiai kórházak kénytelenek bővíteni ágykapacitásaikat a covidos betegek fogadására. Személyzethiányra és kimerültségre panaszkodnak, ezért is ítélik el azokat az egyre szaporodó eseteket, melyek során néhány vállalkozó felrúgja a járványellenes intézkedéseket. Szlovákia legtöbb feketére színezett járása az északi országrészben található. Ezekben a járásokban jelenleg a legszigorúbbak a járványügyi intézkedések. Az éttermek csak elvitelre főzhetnek, a fitnesztermek, uszodák nem fogathatnak vendégeket, a közétkeztetési intézményekben esküvők, ünnepségek vagy rendezvények tartását sem engedélyezik.

Mindezek ellenére az itt élő vállalkozók egy része nem hajlandó a szabályok betartására. Egy szepességi étterem a tiltás ellenére is nyitva tart. Az alkalmazottak mindegyike be van oltva, a vendégeket csak védettségi igazolással engedik be az étterembe, betartják a távolságtartás és a maszkviselés szabályait is. Pavel Toporcer, az étterem tulajdonosa azt mondja, annak ellenére, hogy fekete járásban vannak, nem zártak be, és szívesen kiszolgálják a vendégeket. „Igazságtalannak tartom az egészet, mert korábban azt ígérték, hogy ha beoltatjuk magunkat, és felelősségteljesen fogunk viselkedni, akkor gond nélkül dolgozhatunk” – mondta az étteremtulajdonos.

Egy poprádi fitneszterem is figyelmen kívül hagyta a tiltást. Vendégeit arra kéri, hogy két-három perccel azelőtt, hogy megérkeznek hozzájuk, írjanak egy SMS-t, majd várakozzanak a terem bejáratánál, amíg be nem engedik őket. Az edzésre érkezők ne hozzanak magukkal hátizsákot, hogy ne keltsenek feltűnést, és a teremben ne készítsenek magukról a közösségi oldalra szánt fényképeket, hogy ezáltal elkerüljék a lebukás lehetőségét. Mindez azonban szabályellenes, és a Regionális Közegészségügyi Hivatal

akár 20 ezer eurós bírságot is kiszabhat a tulajdonosra.

„Folyamatosan ellenőrizzük ezeket a helyeket, és ha valahol az óvintézkedések megszegését tapasztaljuk, nem marad el a büntetés” – erősítette meg Mária Pompová poprádi tisztiorvos.

Az érintett vállalkozók azt mondják, hogy a szigorú óvintézkedések tönkreteszik őket, ezért felszólították a kormányt, hogy a teljesen beoltottak számára tegyék lehetővé a vállalkozásuk működtetését. Ezzel a kéréssel Eduard Heger szlovák miniszterelnök is azonosulni tud. „A beoltott személyek számára a fekete besorolású járásokban is biztosítani kellene, hogy hozzáférhessenek bizonyos szolgáltatásokhoz” – fogalmazott a kormányfő, hozzátéve, hogy erről a szakmai konzílium hivatott dönteni. Heger azt is elmondta, hogy nem tartja szükségesnek az államhatárokon érvényes járványügyi óvintézkedések szigorítását.

A szlovák egészségügyi miniszter szerint az előző héthez képest súlyosbodott a járványhelyzet Szlovákiában. Vladimír Lengvarský elmondta, hogy naponta átlagosan 28-an halnak meg a fertőzés miatt és 5300 új fertőzöttet igazolnak. Arra a kérdésre, hogy Szlovákiában kell-e számolni karácsony előtti lockdownnal, a miniszter azt felelte, hogy nem zárja ki ennek a lehetőségét.

Nyitókép: mauricallari/Getty Images