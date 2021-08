Országos lezárás már biztos nem fenyegeti a szlovákokat

Vladimír Lengvarský szlovák egészségügyi miniszter a héten létrehoz egy szakmai bizottságot, amely az újraoltás kérdésével foglalkozik. A bizottság azt fogja vizsgálni, mikor kezdjék meg az újraoltást, valamint hogy kiket és milyen vakcinával oltsanak be újra. A szaktárca szerint a koronavírus elleni védőoltás harmadik adagja kérdésében a szakembereknek kell állást foglalniuk.

A miniszter kilátásba helyezte, hogy foglalkozni fognak a kötelező oltás kérdésével is.

A védőoltást a rendvédelmi egységek, az egészségügyi dolgozók és a tanárok számára tehetik kötelezővé. Szlovákiában az egészségügyi alkalmazottak mintegy 70 százaléka már beoltatta magát.

A kormány a keddi ülésén jóváhagyta az új Covid-automatát, melynek alapján lépnek majd hatályba az egyes járványellenes óvintézkedések. „Noha a koalíciós partnerek előre azt jelezték, hogy lesz pár módosító javaslatuk az új Covid-automatához, végül a kormány egyhangúlag szavazta azt meg minimális, technikai jellegű módosításokkal” – mondta Vladimír Lengvarský.

Az új Covid-automata értelmében öt riasztási fokozatot fognak megkülönböztetni: zöld, narancssárga, piros, bordó és fekete színűt. Egy konkrét járás besorolásakor figyelembe fogják venni azt is, hogy az 50 évnél idősebb lakosok mekkora hányadát oltották már be az adott régióban. Minél több embert oltottak be ebből a korosztályból, annál nagyobb lesz az esélye, hogy az adott régió jobb besorolást kap, és a fertőzöttek számától függetlenül enyhébb óvintézkedések lépnek ott életbe. A tárcavezető elmondta, hogy

az egész ország lezárása már biztos nem fenyeget.

A szolgáltató egységek fenntartói maguk dönthetik majd el, hogy csak az oltottakat, a negatív teszttel rendelkezőket, illetve a Covid-19 betegségen átesetteket szolgálják-e ki, vagy másokat is. Ezt előre be kell jelenteniük, az egyes kategóriákra más–más intézkedések vonatkoznak majd. Azokban az egységekben, ahol csak oltottakat szolgálnak ki, nem lesz létszámkorlát, kivéve, ha az adott járás fekete besorolású.

Ha egy szolgáltató nem tartja magát az általa választott szabályozáshoz, büntetésre számíthat.

Mindez nem vonatkozik az üzletekre, ahol az emberek kevesebb időt töltenek, és ahol jobbára létfontosságú fogyasztási cikkeket szereznek be. „Az üzletekbe azok is beléphetnek, akik nincsenek beoltva, nem tesztelték magukat, vagy még nem estek át a betegségen” – pontosított az egészségügyi miniszter.

Kilátásba helyezett egy olyan alkalmazást is, amely lehetővé teszi a szolgáltatóknak a Covid-igazolványok ellenőrzését. Hozzátette, ha valaki a teszt mellett dönt, 24 óránál nem régebbi antigén, vagy 72 óránál nem régebbi PCR-tesztet fognak kérni tőle. A betegség leküzdésének igazolásánál az elmúlt 180 napot veszik majd alapul.

Az ellenzék azt állítja, hogy

az új Covid-automata egyértelműen kategorizálja az embereket.

„Ahelyett, hogy pozitív módon motiválnák és megpróbálnák meggyőzni az embereket, a megtorlásra helyezik a hangsúlyt” – mondta Richard Raši független parlamenti képviselő.

Az új Covid-automata szerint Szlovákiában hétfőtől kilenc járás lesz narancssárga, azaz éberségi szakaszban. Az összes többi megfigyelési, vagyis zöld fázisban marad.

Nyitókép: MTI/Komka Péter