Két héten belül romolhat a járások besorolása Szlovákiában

A Covid-automata szerint minden járás zöld marad – erősítette meg a szlovák egészségügyi minisztérium. Az adatelemző szerint az a tény, hogy Szlovákia továbbra is zöld színű marad, érthető, tekintettel arra, hogy eddig egyetlen körzetben sem alakult ki a delta variáns góca. A Covid-automata zöld fázisa a megfigyelési fázist jelenti, azaz a legenyhébb intézkedéseket foglalja magába. Továbbra is maszkot kell viselni beltérben, a tömegközlekedési eszközökön és a taxikban. „Jelenleg is érvényben van a járások felosztása a kormány július 19-i hatállyal jóváhagyott térképe alapján, ami azt jelenti, hogy pillanatnyilag minden járás zöld besorolású” – nyilatkozta Tatjana Kmecová, az egészségügyi minisztérium szóvivője.

Az adatelemző szerint ez meglepően jó hír, mert a Covid-automata viszonylag gyorsan reagál a változásokra, és már alacsony számú fertőzés esetén is rosszabb besorolásba kerülhet az adott járás. Két héten belül várhatóan egyes járások már rosszabb besorolásba fognak kerülni. Különösen azok, amelyek nagyobb agglomerációval rendelkeznek.

„Ahol sok tesztet végeznek, tehát Pozsony, Kassa, Eperjes és jelenleg Besztercebánya, vannak a legrosszabb helyzetben.

Tehát ezekben a járásokban fog rosszabbodni elsőként a helyzet, nem feltétlenül Kiszucában vagy Gömörben, esetleg Nagyrőcén és Rimaszombatban, mert itt sokkal kevesebbet tesztelnek” – vélekedik Ivan Bošňák elemző.

Azok a régiók, ahol az 50 év feletti lakosság legalább 65 százaléka elérné a teljes védettséget, enyhébb fázisba kerülnének, mint azok a járások, ahol nincs ekkora átoltottság. Még nagyobb előnyhöz jutnának azok a járások, ahol az 50 év felettiek legalább 75 százaléka be lenne oltva. Ezek a régiók kettővel jobb fázisba kerülnének, vagyis jóval enyhébb intézkedések lennének érvényben, mint az ország más területein.

Az is elképzelhető, hogy az éttermek tulajdonosai és a rendezvények szervezői maguk dönthetnek majd arról, milyen járványügyi előírások vonatkoznak rájuk, mégpedig annak alapján, hogy kinek a részvételét engedélyezik. A szakértők három lehetőséget tennének lehetővé.

Az egyik, hogy csak a teljesen védett személyeket engednék be.

A másik, hogy a beoltottakon kívül a teszteredménnyel rendelkezőket is beengednék, illetve azokat is, akik átestek a fertőzésen.

A harmadik lehetőség, hogy az üzemeltetők senkit sem ellenőriznek, vagyis mindenki számára szabad lesz a belépés.

Lazíthat Prága, javasolták a tesztek fizetőssé tételét

Csehországban a reprodukciós ráta elérte az 1-et, a szakértők ugyanakkor további enyhítéseket helyeztek kilátásba. Pavla Svrčinová cseh tisztifőorvos szerint mindenekelőtt a tömegrendezvények szervezői lélegezhetnek fel. „Több lehet az ember a sport- és kulturális rendezvényeken, bálokon, búcsúkban, vásárokon és a hasonló eseményeken” – pontosított a tisztifőorvos.

A be nem oltottaknak azonban továbbra is fel kell majd mutatniuk a negatív tesztet. Svrčinová szerint erre addig lesz szükség, míg a lakosság legalább 70 százaléka nem lesz beoltva.

A cseh ellenzék egy része szerint őszig ez megvalósíthatatlan. Oľga Richterová, a Kalóz párt képviselője szerint a kormánynak októberig még csak gondolnia sem szabadna bármiféle enyhítésre. Adam Vojtěch egészségügyi miniszter szeptembertől fizetőssé tenné az eddig ingyenes teszteléseket. A tárcavezető szerint növekedne a lakosság körében az oltási hajlandóság, ha a tesztekért fizetniük kellene az embereknek.

Nyitókép: peterschreiber.media/Getty Images