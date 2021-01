Magyar járás lett a legfertőzöttebb a szlovákoknál

A jelenlegi járványhelyzet alapján 36 zöld és 37 vörös járás található Szlovákiában. A vörössel jelzett járások rizikós régiónak számítanak. Ezekben a járásokban a tesztelés során a leteszteltek több mint egy százaléka lett Covid-19 pozitív.

„Az elemzők előrejelzései teljes mértékben pontatlanok voltak, tehát a tesztelés az egyetlen módja annak, hogy felmérjük az aktuális helyzetet egy–egy járásban” – mondta Igor Matovič kormányfő, aki szerint a pozitív teszteredményt produkálók százalékos arányát tekintve

a tavaly novemberi országos teszteléshez képest romlott a helyzet.

Hasonlóképp vélekedik az egészségügyi miniszter is, akit leginkább a kórházak leterheltsége aggaszt, ezért nem támogatja a korlátozások enyhítését. Marek Krajčí újfent azt tanácsolta, hogy a tömegközlekedési eszközökön és a szűk helyeken az emberek viseljenek FFP2-es légzésvédő maszkot, továbbá, hogy korlátozzák ezeken a helyeken a telefonálást és a beszélgetést. A kormányfő pedig kilátásba helyezte: felveszi a kapcsolatot a legnagyobb áruházláncok képviselőivel, hogy szerezzenek be FFP2-es maszkokat, és azokat felár nélkül árusítsák.

A tesztelést azokban a járásokban fogják megismételni, ahol a pozitivitás meghaladta az 1,01 százalékot.

Az országos szűrés eredménye szerint a Dunaszerdahelyi járásban a legrosszabb a helyzet, a pozitivitás itt eléri a 3,3 százalékot.

Az ellenzék, valamint a kormánypártok – a kormányfő vezette OĽaNO kivételével – elhatárolódnak az újabb tömeges teszteléstől. A Szlovákiai Városok Uniója pedig a központi válságstáb ülése kapcsán fejezte ki a felháborodottságát. „Szlovákiában a káosz és a frusztráltság kormányoz” – jelentette ki Richard Rybníček, az unió elnöke. A szervezet szerint sokkoló, hogy a kormány nem tekint partnerként az önkormányzatokra.

Az iskolák országszerte továbbra is zárva tartanak. Az oktatási intézmények esetleges újranyitásáról pénteken tárgyalnak a szakértők. Ha azonban az előttünk álló hétvégét követően több lesz a zöld járás, akkor februárban néhány üzlet is kinyithat, de a vásárlók csak negatív teszteredmény felmutatásával léphetnének be. A könyvtárak már január 27-étől, szerdától kinyithattak, de szintén csak negatív teszttel engedélyezett a belépés.

Az éttermekben továbbra is csak elvitelre készülhet az étel. A Szlovákiai Szállodák és Éttermek Szövetsége szerdán közölte, nem tartja megfelelő megoldásnak a kormány javaslatát, melynek értelmében az étteremtulajdonosok és vendéglátósok elodázhatnák a társadalombiztosítási díj befizetését.

A szövetség azt szeretné, ha a januárban fizetendő járulékok teljes összegét elengedné az állam.

A kulturális minisztérium csütörtökön jelentette be, hogy azok a civilszervezetek és alapítványok, melyek hosszú ideje a kultúra területén tevékenykednek, a tavasz elején támogatást kaphatnak az éves működési költségeik 20 százalékának megtérítésére. Ezen kívül a kulturális tevékenységükből származó, ám a világjárvány miatt elmaradó bevételeik 80 százalékának kifizetésére. Olyan színházi társulások, táncos és zenei csoportok, és egyéb kulturális tevékenységet végző egyesültetek igényelhetik a támogatást, melyek 2020. január 1-eje előtt alakultak.

Nyitókép: MTI/Czeglédi Zsolt