Miközben az emberek próbálnak megbarátkozni a hetekig vagy akár hónapokig tartó elzártsággal és az interneten keresztül tartani a külvilággal a kapcsolatot, egyre aktívabbak a zavarosban halászó online csalók.

Ahogy terjed a vírus, úgy jönnek a csaló trükkök

A Brit Nemzeti Csalásfelderítő Hivatal (NFIB) február 9-én jelentette az első, koronavírussal összefüggő csalást. Azóta a járvány elterjedésével párhuzamosan nő az ilyen esetek száma és a londoni rendőrség már 200 Covid-19-hez kapcsolódó ügyről tud.

A bűnözők nem csak az interneten próbálkoznak – írja tudósításában az Independent című lap. Lopják például az oxigénpalackokat a kórházakból és megdézsmálják a szegények számára létrehozott élelmiszer-raktárakat.

A hagyományos tolvajok is lesik az alkalmat

Múlt szombaton betörők jártak egy manchesteri kórház telephelyén és a műtétek idején használt dinitrogén-oxid, azaz nevetőgáz palackokat vittek el.

Másnap egy másik helyen mentőkocsik abroncsait lyukasztották ki fúróval és a rendőrség nyomozást kezdett, hogy lopási kísérlet történt-e.

Közben egy élelmiszerbank kénytelen volt bezárni, mert az adományokat gyűjtő konténerből kilopták az ott hagyott konzerveket, tisztálkodási szereket és wc-papírt.

Idősek megtévesztése és kamu termékek

Bűnözői csoportok próbálják becsapni az otthonukba bezárkózott idős embereket, amikor hivatalosnak tűnő jelvényeket lobogtatva pénzt kérnek azért, hogy elintézzék nekik a bevásárlást. Ezt követően viszont eltűnnek.

Mások hamisított vagy nem sokat érő maszkokkal, állítólagos koronavírus tesztekkel vagy kézfertőtlenítővel házalnak.

Olyan eset is volt, hogy a karantén miatt bezárt üzleteket és pubokat fosztottak ki. Az egyik falusi pubnál a helyi lakosok a naponta engedélyezett séta idejét használják fel arra, hogy járőrözzenek.

Egyszerű vandalizmus is előfordult – Bristol városában két furgont gyújtottak fel ismeretlenek egy szupermarket előtt, ami a bolt menedzsere szerint azért különösen fájdalmas és gyomorforgató, mert a karantén idején még fontosabb lett a veszélyeztetett emberek számára a házhozszállítási szolgáltatás.

Lekapcsolták a kamuteszt árusítóját

Az Independent beszámol arról, hogy letartóztatták az első, hamisított tesztszettet áruló csalót. Az 59 éves Frank Ludlow-ra azután csaptak le, hogy több országba próbált küldeni hamis terméket.

A Los Angeles-i reptéren 60 darab „patogénellenes kezelésnek” titulált és potenciálisan mérgező terméket foglaltak le, amit Ludlow angliai otthonából küldött.

Azért a maffiózóknak sem könnyű

A járvány ugyanakkor meg is nehezíti a bűnözők dolgát: egy hónapok óta rejtőzködő maffiózót például épp most fogtak el, mert egy elhagyott olasz otthonba költözött be. A szomszédok tudták, hogy a tulajdonos elutazott, és zajt hallva kihívták a rendőrséget.

A mexikói kartelleknek pedig abból van gondja, hogy a lezárt határok miatt nem tudnak olyan vegyszerhez jutni, amit a különböző kábítószerekhez kevernek.

