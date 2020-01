Újabb veszedelmes kór a szomszédban

Szlovákiát is elérte a tavalyi év végén Lengyelországban felbukkant madárinfluenza. A Magyarországgal is határos Nyitra megyei Üzbég településen, a háztájiban tartott csirkéknél fedezték fel a betegséget.

A laboratóriumi vizsgálat megerősítette, hogy

a madárinfluenza legagresszívebb, emberre is veszélyes törzsének, a H5N8-nak az egyik altípusáról van szó.

A Szlovák Állategészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Felügyelet értesítése szerint ugyanarról a szárnyasok közt gyorsan terjedő H5N8-as vírustörzsről van szó, amelyet a tavalyi év végén azonosítottak Kelet-Lengyelországban. Hírügynökségi jelentések szerint újév napján elrendelték 40 ezer baromfi leölését Lubelskie megyében a járvány megfékezése érdekében. A lengyel rendőrség lezárta a környéket, a hatóságok pedig megtették a szükséges lépéseket a fertőzés terjedésének megállítására. Az érintett három farmon több állat elpusztult, a maradék szárnyasokat az állategészségügyi hatóságok ölték le, hogy meggátolják a járvány terjedését.

A szlovákiai Üzbégen élő kistenyésztőnek összesen 22 baromfija volt, három elhullását jelentette be az állategészségügyi felügyeletnek. Az állományt végül maga a tulajdonos pusztította el, a hivatal végezte a fertőtlenítést. Feltehetően vadon élő szárnyasoktól fertőződött meg az állomány, mivel a háztájiban, szabadon tartották. A Nyitra megyei állatorvosok elrendelték az ilyenkor szokásos óvintézkedéseket a fertőzés terjedésének megakadályozására, amelyek egyelőre a góctól számított három kilométeres sugarú körben érvényesek, és tíz kilométeres sugarú körben ellenőrzik a baromfiállományt. A hatóság mindkét körzetben számba veszi a baromfitartó gazdaságokat, de a védőkörzetben klinikai vizsgálatot is végeznek.

A madárinfluenza újbóli megjelenése miatt a szlovák agrártártárca a szokásosnál is nagyobb óvatosságra inti az állattenyésztőket, akiknek a gyanús eseteket azonnal jelenteniük kell az állategészségügyi felügyeletnek. Gabriela Matečná tárcavezető arra is figyelmeztetett, hogy a madárinfluenza mindenekelőtt a szárnyasokra veszélyes, de akár a sertések is megfertőződhetnek. A baromfinál a betegség jele lehet a tojástermelés csökkenése is. A tenyésztők legjobban teszik, ha szárnyasaikat zárt helyen tartják, hogy a szabadon repülő madarak ne fertőzhessék meg az állományt. Szakemberek szerint

a nagyobb baromfitenyésztőket nem szabadna, hogy érintse a madárinfluenza,

mivel Szlovákiában a nagy tenyésztők 99 százalékának zárt tenyészete van.

