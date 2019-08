Sertéspestis: zéró tolerancia nélkül bekövetkezhet a katasztrófa a szomszédban

A Szlovákiában működő sertéstenyészetek csupán 38 százalékos önellátást garantálnak a sertéshús-termelésben – mondta Emil Macho, a Szlovák Mezőgazdasági és Élelmiszeripari Kamara elnöke. A kamara ezért felszólította a szlovákiai üzemi tenyészetek vezetőit, hogy

a jelenlegi helyzetben naponta ellenőrizzék, hogy minden dolgozójuk teljes mértékben betartja-e az állat-egészségügyi előírásokat.

Macho a kisebb tenyésztőket arra figyelmeztette, hogy a veszélyeztetett területeken maximális mértékben tartsák be az állatorvosok utasításait és a higiéniai előírásokat. Óva intette a lakosokat attól is, hogy be nem jegyzett tenyésztőktől vásároljanak elválasztott malacokat, illetve hogy olyan közös vadászatokat rendezzenek, amelyeken

magyarországi szlovák és szlovákiai magyar vadászok vennének részt.

A tenyésztőknek csak tanúsítvánnyal rendelkező takarmány vásárlását javasolják.

„A Szlovák Mezőgazdasági és Élelmiszeripari Kamara felszólítja a vadászokat, hogy késedelem nélkül és a lehető legnagyobb mértékben ritkítsák meg a vaddisznó-populációt,

akár egyébként tiltott vadászati módszerek alkalmazásával is”

– zárta Macho.

Egy kelet-szlovákiai háztáji tenyészetében kedden az afrikai sertéspestis újabb esetét vették nyilvántartásba. A betegséget egy házi sertésnél állapították meg, ezen kívül pedig két újabb vaddisznónál is diagnosztizálták. Jozef Bíreš, az Állami Állatorvosi és Élelmiszer-biztonsági Felügyelet igazgatója úgy tájékoztatott, hogy Imregen, ahol elhullott az állat, ez már a harmadik eset, de a pestist egyelőre az úgynevezett fertőzött területen belül lokalizálták, tehát nem terjedt tovább.

„Újabb három községben vagyunk kénytelenek leölni a sertéseket. Meglátjuk, hogy a levágott állatoknál kimutatják-e az afrikai sertéspestis kórokozóját. Ez azért fontos, hogy az állatorvosok tudják, sikerült-e lokalizálni a fertőzést, vagy pedig tovább terjed”

– fejtette ki Bíreš. A felügyelet igazgatója szerint beigazolódni látszik, hogy Délkelet-Szlovákiában a vaddisznók a fertőzés fő forrásai.

