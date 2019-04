Nagy érvágást jelenthet a brit egyetemeken tanuló uniós diákoknak a brexit

Éles bírálatok érik a brit kormányt, amiért a közelgő brexittel párhuzamosan megnehezíti majd az uniós állampolgár diákok Nagy-Britanniai tanulmányait.

A „nehezítés” abban áll, hogy EU-s diákoknak is a teljes, „nemzetközi” tandíjat kell fizetniük, ahogy azt már most teszik kínai, amerikai és más, a világ többi részéről érkező társaik. Emellett elveszítik azt a lehetőséget is, hogy brit diákhitelből finanszírozzák tanulmányaikat.

Bár még mindig nem világos, hogy mikor és egyáltalán kilép-e Nagy-Britannia az Európai Unióból, úgy tűnik az oktatási szektorra vonatkozó szabályozás már a távozásra készül.

Az idén, brit egyetemeken tanulmányokat kezdő európai diákok még annyit fizetnek, mint angol társaik, de az Oktatási Minisztérium arra készül, hogy már a jövő év elejétől megdrágítja tanulmányaikat.

A Buzzfeed portál azt állította: ezen túl, egy forrás szerint, a brit oktatási minisztérium a 2021-22-es tanévben mindenképp megvonja az EU-s diákoktól a lehetőséget, hogy csak annyit fizessenek, mint a brit tanulók – bár, az elképzeléseket még nem véglegesítették.

Tudósítók megjegyzik: a korábban belügyminiszterként dolgozó Theresa May brit miniszterelnök megpróbálja leszorítani a külföldi diákok számát.

May már korábban – a hírek szerint a Cameron-kormány egyetlen tagjaként – azért kardoskodott, hogy a bevándorlási adatokba számítsák bele a külföldi diákokat.

A brit kormány „hazai státuszt” adott az uniós diákoknak a 2019/2020-as tanévre, a nagyfokú autonómiával rendelkező Skócia kormánya pedig az ezt következő tanérve is megadta a kedvezményt.

A Buzzfeed szerint a brit kormány most arra készül, hogy 2021-től mindenképp megvonja a lehetőséget, hogy már most is igen magas, évi 10 000 fontos tandíjat fizethessék az egyéb külföldi diákokra kirótt, csillagászati költséghez képest. Egy szakértő úgy fogalmazott:

erkölcsileg nehezen lesz igazolható, hogy miért fizessen kevesebbet egy gazdag német, mint egy szegény indiai.

Az érvelés az, hogy a brexittel az uniós diákokra új bevándorlási szabályok vonatkoznak majd és mivel kevésbé valószínű, hogy az országban maradnak és vállalnak munkát, kevésbé valószínű az is, hogy visszafizetik a diákhitelt. Ezért többé nincs ok arra, hogy hazai státuszt tartsanak fenn számukra.

Jelenleg 135 ezer EU-s diák, köztük magyarok tanulnak a szigetország egyetemein

és a jelenlegi tanévben már 3 százalékkal visszaesett az arányuk, miközben a posztgraduális képzésre jelentkezők között 9 százalékkal csökkent az uniós diákok aránya.

Tudósítók szerint a londoni kormány tervei miatt válaszlépésekre számíthat az Európában tanuló 15 ezer brit diák is és az EU-s tanulókkal szembeni szigorítás kihathat a brit egyetemekre járó diákok számára, az egyetemek bevételére és így a brit diákok tandíjára is.

A brit egyetemi dolgozókat tömörítő szervezet szerint pedig a brit kormány azt üzeni a világnak: felhúzzák a felvonóhidat a külföldi diákok előtt.

Nyitókép: MTI/EPA/Neil Hall