Diákhitel: nagyon fontos határidő jön

A Diákhitel iránt érdeklődők számára fontos határidő jön szerdán: az utolsó napon, amikor a 2018/2019-es tanév tavaszi félévének Diákhitelét még igényelni lehet.

"Az időpont azért érdekes, mert az a hallgató, aki nem kér most Diákhitelt, legközelebb a 2019/2020-as tanévben tud igényelni"

- mondta az InfoRádióban Imre Zita, a Diákhitel Központ marketing- és kommunikációs igazgatója.

A kérelmezés rendkívül egyszerű: azok a hallgatók, akik már beiratkoztak felsőoktatási intézménybe és aktív jogviszonnyal rendelkeznek, Neptun-fiókjuk is van, abba belépve a Diákhitel-igénylés ablakban már meg is tudják igényelni a pénzt. Ezt egyébként Ügyfélkapu-regisztráció birtokában is meg lehet tenni, szerződéskötés nélkül is.

A hitelösszegek változatlanok:

havi szinten 15 ezer forint a legalacsonyabb összeg, a legmagasabb pedig 70 ezer. Visszamenőleg is lehet kérni e félévre.

A szabad felhasználású Diákhitelt képzési formától függetlenül lehet kérni, a Diákhitel 2-t viszont csak diplomaszerzés céljából lehet felvenni, csak azok igényelhetik, akik önköltséges képzésben tanulnak, és a tandíjat fizetik belőle. Ennek összeghatára a képzési díj összege, és kamatmentes. A "közönséges" Diákhitel 2,2 százalékos kamatú.

Akinek további kérdése van, azonnal választ kaphat rá a Diákhitel Facebook-oldalán keresztül is.

