Az uniót is elérte a cseh-lengyel húsbotrány

A cseh földművelésügyi minisztérium két héttel ezelőtt jelentette be, hogy ezentúl lengyel marhahús csak úgy kerülhet forgalomba az országban, ha azt a cseh ellenőrök saját laboratóriumaikban is megvizsgálják. A csehek az intézkedést azután hozták, hogy

egy Prága melletti raktárban 700 kilogramm, szalmonellával fertőzött lengyel marhahúst találtak.

Idén pedig nem ez volt az első eset, hogy rossz minőségű lengyel marhahús került több más uniós állam piacára. Januárban ugyanis beigazolódott, hogy a mazóviai vajdaság egyik vágóhídján súlyosan beteg marhákat is leöltek és feldolgoztak, majd 11 tagállamba is importálták a beteg állatok húsát. Jutott belőle Észtországba, Finnországba, Franciaországba, Litvániába, Portugáliába, Romániába, Spanyolországba, Svédországba, Németországba, Szlovákiába és Magyarországra is.

Miután a cseh élelmiszerellenőrzés a múlt héten már a Lengyelországból származó baromfihúsban is talált szalmonellát, a rendőrség bejelentette, hogy szigorúbban ellenőrzi a Lengyelországból érkező élelmiszereket szállító kamionokat. Miroslav Toman agrárminiszter már személyesen is egyeztetett Vytenis Andriukaitisszel, az Európai Bizottság egészségügyért és élelmiszerbiztonságért felelős biztosával a lengyel marhahús kötelező tagállami ellenőrzéséről. A tárcavezető közölte, hogy

Prága nem kereskedelmi háborút akar Varsóval, hanem meg akarja védeni a cseh lakosság egészségét.

Lengyel kollégája, Jan Ardnowski szerint a lengyel élelmiszeripari termékek biztonságosak, és a csehek igyekezete a lengyel hús kiszorítására csak azzal magyarázható, hogy a saját termelőiket szeretnék előnybe hozni.

A szlovák földművelésügyi miniszter, Gabriela Matečná már korábban elismerte, hogy Szlovákia egyoldalúan nem tilthatja be a lengyel marhahús behozatalát. „Ehhez először az Európai Bizottságnak kell lépnie” – mondta a tárcavezető, aki azonban többször is arra kérte a lakosságot, hogy ne vásároljon lengyel húst, helyette inkább válassza a biztonságos szlovák élelmiszert.

