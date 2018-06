Egy új szabályozás miatt megsemmisülhet az internet

Aktivisták és tudományos vezetők tiltakoznak az Európai Parlament jogi bizottságán már átment két cikkely ellen, amelyek szerintük ellehetetlenítik az internetet és elveszik azt a szabadságot, amit a felhasználók eddig élvezhettek. A testület által elfogadott 11-es és 13-as cikkely drámai változásokat hozhat a világháló működésében.

Szerzői jogi megfontolásokból ugyanis a cikkely

arra kötelezné az összes weboldalt, hogy ellenőrizzék: nem publikáltak-e jogvédett képeket.

Ha az ellenőrző adatbázisban jogvédettként lesz megjelölve valami, akkor azt el kell távolítaniuk. A tervezett rendelkezést szó szerint értelmezve például eltűnhetnek a mémek – amelyek gyakran filmek vagy ismert fényképek manipulálásával készülnek, és amelyeket előszeretettel osztanak meg egymással a felhasználók.

Aktivisták szerint nem lehet bízni a rendszerben, hiszen például a YouTube automata szűrőprogramja is törölt korábban teljesen ártatlan tartalmakat.

Az ötlet azt is előírná, hogy a kisebb oldalak fenntartóinak is olyan komplex rendszert kéne fenntartaniuk, amely átvizsgálná a posztokat. Erre nem mindenkinek lesz meg a pénze és lehetősége, így a kisebb oldalak el is tűnhetnek – figyelmeztetnek a bírálók.

A javaslat ellen kikelt egy sor internetes technológiai szakértő – köztük Tim Berners-Lee, akit az internet atyjának is neveznek, és Jimmy Wales, a Wikipédia társalapítója. „A kötelező automata szűréssel a 13-as cikkely példanélküli átalakulást hozhat az internet világába, az innováció és a megosztás nyílt platformjából az automatizált megfigyelés és a felhasználókat ellenőrző eszközzé téve azt” – írták egy nyílt levélben.

A szerzők támogatják a szerzői jogok védelmét, de azt mondják, a bizottság rossz oldalról közelíti meg a kérdést. Az Independent című lap megjegyzi: a szerzői jogi törvények tartalmaznak kivételeket, például a paródiák esetében. Ezek azonban minden EU-országban mások és mások, és az uniform automata rendszerek nem lesznek képesek kezelni a finom különbségeket. Azaz, a biztos, ami biztos elv alapján a legszigorúbb szűrő terjedhet el – és így leáldozhat a mémeknek is – mondja Julia Reda német európai parlamenti képviselő.

A másik vitatott elképzelés, a 11-es cikkely pedig egyfajta adót vetne ki a linkekre, vagyis a hivatkozásokra. Jelenleg a Google és mások megjeleníthetik találataikban egy publikált cikk összefoglalóját és így a felhasználó eldöntheti, hogy bele akar-e olvasni. Az új szabály szerint erre már engedély kell majd, és esetleg fizetni kell érte.

Közel 170 tudós nyílt levélben tiltakozott,

és azt mondta: az új szabály megakadályozná a szabad információáramlást, ami a demokrácia lételeme. Aktivisták most azért kampányolnak, hogy az Európai Parlament utasítsa el a jogi bizottság döntését.