Elképesztő égi látvány, de a repülők kerültek miatta – videó egy pilótafülkéből

A SpaceX hatalmas Starship rakétarendszere csütörtökön sikeresen felszállt a légkörbe hetedik pilóta nélküli tesztrepülésére, mielőtt második fokozata, maga az űrhajó megsemmisült - közölte a vállalat. A rakétarendszer helyi idő szerint 16 óra 37 perckor emelkedett fel sikeresen a Starbase-ről, a SpaceX texasi indítóállásáról.

A rakétarendszer felső, más néven második fokozata, amely maga is a Starship nevet viseli, a korábbi változatoknál 2 méterrel hosszabb, és egy "új generációs űrhajó, jelentős fejlesztésekkel" - közölte a SpaceX a küldetés leírásában a teszt előtt. Nagyjából egy órával a texasi indítás után kellett volna ellenőrzött lezuhanást végrehajtania az Indiai-óceánba.

A küldetés során a Super Heavy hordozórakéta - a Starship rendszer alsó része, vagyis első fokozata - elégette üzemanyagának nagy részét. Ezt követően levált a Starship űrhajóról, majd az irányítóközpont utasításának megfelelően landolt az indító helyén. A teszt során megismételődött az a bravúr, amelyben az alsó rakétafokozat rendben visszatért az indítóállványra.

A Starship űrhajó eközben begyújtotta saját hajtóműveit, és elkezdett szárnyalni az űrben. Azonban robbanás történt a fedélzetén. A cég tulajdonosa, Elon Musk amerikai milliárdos elmondta, hogy a hiba előzetes értékelése szerint a folyékony oxigén üzemanyag belső szivárgása nyomást keletkeztetett, és ez vezetett a rakéta széteséséhez.

A lehulló törmelék színes "meteoresőt" hozott létre az égbolton:

? NEW: INCREDIBLE views of Starship 7 breaking up over Turks and Caicos tonight



Imagine seeing this over your house ? pic.twitter.com/ndyDETK4wC — Nick Sortor (@nicksortor) January 16, 2025

Holy crap!!!! This is a view of Starship breaking up from an airplane!

pic.twitter.com/KteXEfvuWS — Lincoln (@MobofJoggers) January 17, 2025

BREAKING: Another footage of Starship upper stage breaking apart and re-entering.



pic.twitter.com/EEvGDiDPRc — DogeDesigner (@cb_doge) January 16, 2025

The unscheduled rapid disassembly of Starship was captured on video from a cruise ship. pic.twitter.com/WkC02kc2OI — JereMemez (@Jere_Memez) January 17, 2025

A Super Heavy sikeres visszaérkezése körülbelül olyan, mintha elkaptak volna egy, az égből szuperszónikus sebességgel érkező hatalmas, "33 emelet magas" oszlopot.

Mechazilla has caught the Super Heavy booster! pic.twitter.com/aq91TloYzY — SpaceX (@SpaceX) January 16, 2025

A tájékoztatás szerint "A csapatok tovább vizsgálják a repülési teszt adatait, hogy jobban megértsék a (robbanást) kiváltó okot" - írta a vállalat. "Egy ilyen teszt esetében a siker abból fakad, amit megtanulunk, és a mai repülés segíteni fog nekünk abban, hogy javítsuk a Starship megbízhatóságát."

A Starshipet - amely a mintegy 70 méter hosszú Super Heavy hordozórakétából és a szintén Starshipnek nevezett, mintegy 50 méter hosszú felső fokozatból áll - úgy tervezték, hogy lehetővé tegye az emberes küldetéseket a Holdra és a Marsra.

A kialakított rendszer lényege, hogy az űrhajó és a rakéta a Földre való visszatérés után újra felhasználható legyen. A tesztrepülés több másikat követ.

Márciusban a rakéta először jutott el sikeresen az űrbe, de aztán megsemmisült, amikor visszatért a Földre, míg a negyedik, júniusi teszt során a csillaghajó először hajtott végre ellenőrzött leszállást, de a problémák továbbra is fennmaradtak. A SpaceX hangsúlyozta, hogy a tesztek célja az adatgyűjtés.

Októberben a Starship elérte az űrmagasságot, és ellenőrzött leszállást hajtott végre az Indiai-óceánon. Annak a tesztnek is az volt a célja, hogy a rakéta alsó fokozata a texasi indítótoronyhoz visszatérjen és az indítóállvány karjai elkapják - ami ezúttal is sikerült.