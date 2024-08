A NASA úgy döntött, nem a Boeing kapszulájával, hanem a SpeceX Crew9-cel hozza haza a Nemzetközi Űrállomáson dolgozó két űrhajósát. Ez egyben azt is jelenti, hogy Butch Wilmore és Suni Willimas csak februárban térhet vissza a Földre, így egy hét helyett nyolc hónapot tölt az űrben. A Boeing Starliner pedig üresen tér majd vissza.

"Spaceflight is risky" NASA Administrator Bill Nelson announces the two astronauts stranded on the International Space Station will return to Earth on SpaceX in February 2025 Full story ➡️ https://t.co/JzdaHkDZcU ? Sky 501, Virgin 602, Freeview 233 and YouTube pic.twitter.com/sK1AZSexsb

Bill Nelson, a NASA igazgatója a döntés bejelentésekor azt hangoztatta, hogy az űrkutatás veszélyes, még akkor is, ha minden rendben megy, ezért választották a biztonságosabb mnegoldást, még akkor is, ha az tovább tart.

NASA will return @BoeingSpace's #Starliner to Earth without @NASA_Astronauts Butch Wilmore and Suni Williams aboard the spacecraft.



The uncrewed return allows NASA and Boeing to continue gathering testing data on Starliner during its upcoming flight home, while also not… pic.twitter.com/wkXX0qQXkq