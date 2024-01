Vigyázat, már a nyilvános töltőpontok is veszélyesek a mobiltelefonjainkra!

A nyilvános töltőállomásokat és egyéb, USB-s eszközöket a rosszindulatú felek könnyedén módosíthatják kényük-kedvük szerint, úgy, hogy például a töltés során programokat telepítsenek az áldozatok telefonjára – írja a hvg.hu.

A repülőterekre például érdemes saját töltőadaptert- és kábelt vinni, mert a legtöbb reptéren vannak szabadon használható konnektorok is. A vasútállomásokon a probléma hasonló, mint a repterek esetében: az emberek rohannak, és kevésbé gondolnak bele abba, hogy veszélyben lehetnek az adataik, ha egy ingyenes töltőállomást használnak. Erre rácsatlakozva pedig, ha a megfelelő jogosultságokat a támadó eszköze megkapja, akár a készüléken lévő adatokat is át lehet másolni. A megoldás itt is a saját töltő használata, vagy ha hálózati áramforrás nincs, akkor érdemes egy saját power bankra hagyatkozni.

A szállodákban azt javasolják, hogy az USB-töltőaljzatot ne hasznájuk, bármennyire praktikusnak is tűnik. Hasonló a helyzet a bérelt autókkal, ott sem szabad az USB-aljzatot használni, sosem tudni ugyanis, hogy korábban ki és milyen céllal piszkált bele a jármű számítógépébe. Ugyanezek vonatkoznak a turistalátványosságok, plázák és könyvtárak szabadon használható USB-s töltőportjaira is.

Jól szemlélteti a probléma súlyosságát, hogy tavaly már az FBI is figyelmeztetett az USB-s kapcsolatok veszélyeire. Ugyanez érvényes a nyilvános wifi-hálózatokra is: csak legvégső esetben szabad használni őket, akkor is kellő óvatossággal.