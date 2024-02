Több utasszállító repülő is átlépte a hangsebességet és "szuperszonikussá vált"

A közép-atlanti régióban kialakult rekordközeli erősségű szelek miatt februárban több kereskedelmi repülőgép is extrém sebességre gyorsult fel, és a tervezetthez képest jóval előbb megérkezett a célállomásra – írja az IGN beszámolója alapján a 24.hu.

Február 17-18-án több járat is szokatlanul nagy sebességet ért el a térségben, közülük a leggyorsabb a Philadelphiából Dohába tartó egyik repülőgép volt, amely

Ez kiugróan nagy sebességnek számít, igaz, bizonyos utasszállítók képesek még ennél is gyorsabban közlekedni.

Nem egy egyszeri esetről van szó, ugyanis szintén a két héttel ezelőtti hétvégén a Washington Dulles nemzetközi repülőtérről a londoni Heathrow nemzetközi repülőtérre tartó egyik járat csúcssebessége nagyjából 1290 kilométer/óra volt, és a tervezettnél 45 perccel korábban érkezett meg a célállomásra.

This evening's weather balloon launch detected the 2nd strongest upper-level wind recorded in local history going back to the mid 20th century! Around 34,000-35,000 ft, winds peaked around 230 kt (265 mph!). For those flying eastbound in this jet, there will be quite a tail wind. pic.twitter.com/0MXK0HvsCV