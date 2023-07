Magyarországon is elérhető már a Google MI-chatbotja, a Bard

Hosszú hónapok várakozása után az Európai Unióban, így Magyarországon is elindult a Google mesterségesintelligencia-alapú chatbotja, a Bard – írja a hvg.hu.

A chatbotot még februárban jelentette be a keresőóriás, válaszul az OpenAI ChatGPT-jére, valamint az utóbbi technológiájával felturbózott Microsoft Bingre. A Bing hazánkba is gyorsan megérkezett, magyar nyelvtudással együtt, a Google Bard csak néhány kiválasztott országban működött több hónapja, az EU-ban például nem. Mindennek hátterében az állt, hogy az ír adatvédelmi hatóság szerint a Google nem adott elég információt a Bard nevű szolgáltatásával kapcsolatban arról, hogy miként maradnak biztonságban a felhasználói adatok.

Most azonban hazánkban is elérhetővé vált a Bard, ami magyarul is tud, és egy Google-fiókkal bárki kipróbálhatja. A mesterségesintelligencia-alapú chatbotot új képességekkel is felruházták, például már lehet állítani a hangnemét, de kapott egy új, szöveget beszéddé alakító funkciót is, amivel már hangban is el tudja mondani a válaszokat.