Nem mindennapi kerékpárút mutatkozott be Németországban

Németország célja, hogy 2045-re elérje a klímasemlegességet. Ha ez sikerül, azzal öt évvel megelőzné az Európai Unió maga elé kitűzött azonos célt. Az ehhez vezető úton jelent kicsi, de határozott lépést az a kerékpárút, amit nemrég adtak át a forgalomnak Dél-Németországban.

A The Next Web beszámolója szerint, amit a Hvg.hu idéz, Freiburgban nemrégiben átadták az első olyan európai kerékpárút, amit napelemes tetővel fedtek be. A kísérleti projekt során egy 300 méteres szakaszon használtak napelemeket: a 900 darab áttetsző panel évente nagyjából 280 MWh energiát termel majd.

Az eszközt gyártó Solarwatt szerint a panelek rendkívül erősek, azokat ugyanis alulról és felülről is üveg védi, így nem árt neki például egy jégeső sem.

A leghosszabb napelemes kerékpárút Dél-Koreában található, amit még 2014-ben adtak át. Ott 9 kilométer hosszan telepítettek napelemeket, amik évente 2200 MWh energiát termelnek, ami körülbelül 600 háztartás áramellátásával egyenértékű. Azóta számos más koreai városban is alkalmaztak – szerényebb mértékben – ilyen technológiát.

Nyitókép: Pexels.com