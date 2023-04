Az új diabéteszes esetek 5 százalékáért felel a Covid

Egy friss kutatás szerint minden huszadik frissen diagnosztizált diabéteszes esetért a koronavírus lehet a felelős: a súlyos megbetegedésen átesettek nagyobb veszélyben vannak, mint akik enyhébb tünetekkel vészelték át a fertőzést – írja a The Guardian.

Továbbra is életmódbeli okok állnak ugyanakkor a legtöbb új diabéteszes megbetegedés hátterében, az elhízás és a túlsúly alakítja ki a legtöbb ilyen esetben az állapotot.

A korábbi kutatások, melyek már utaltak arra, hogy a koronavírus-fertőzés kockázati tényezőt jelent a diabétesz kialakulásában, kis létszámú vagy speciális csoportokon, például veteránokon végzett megfigyeléseken alapultak. Naveed Janjua, a Brit Kolumbiai Egyetem tudósa azonban a helyi Covid-megfigyelő platform adatait vette alapul saját vizsgálódásaihoz, melyben a fertőzöttség mellett szociodemográfiai és egyéb egészségügyi adatok is rendelkezésére álltak.

Közel 630 ezer, koronavírus-fertőzésen átesett személy kórtörténetét vizsgálva arra jutott, hogy az érintetteknek a megbetegedést követő hetekben-hónapokban jelentősen magasabb volt az esélyük egyes vagy kettes típusú diabétesz diagnózisára: összességében az újonnan diagnosztizált cukorbetegségek 3-5 százaléka volt összekapcsolható a Coviddal.

KAPCSOLÓDÓ Ha ez a hétköznapokban is beválik, sok cukorbeteg fellélegezhet – videó A Washingtoni Egyetem kutatói fejlesztették ki a GlucoScreen nevű eszközt, ami a mobil segítségével mondja meg, milyen...

A kórházban kezelt koronavírusos betegek esetében volt a legnagyobb a diabétesz kockázata, a teljes populációban azonban a férfiakat érintette inkább a jelenség.

"Tekintettel a koronavírussal fertőzött emberek nagy számára, ezek az esetek a cukorbetegség nagyon nagy népesség szintű terhét jelenthetik. Ez felhívja a figyelmünket arra, hogy figyeljünk a Covid lehetséges szövődményeire, azok közt is a cukorbetegségre, különösen a súlyos megbetegedésen átesetteknél. A korai felismerés és kezelés nagyon fontos, akárcsak a megfelelő étrend és fizikai aktivitás a megelőzésben" – mondta Janjuar.

A koronavírus nemcsak a kettes, hanem a főként gyerekeknél kialakuló egyes típusú cukorbetegség szempontjából is rizikófaktort jelent. Fontos ugyanakkor kideríteni, milyen kapcsolat áll fenn a diabétesz és a Covid közt: az is lehetséges, hogy csak azért derül fény ezeknél az embereknél a koronavírustól akár független cukorbetegségre, mert a fertőzés kapcsán több vizsgálatot végeznek el náluk. Ha azonban valóban a koronavírus az ok, meg kell érteni a folyamat mögötti hatásmechanizmust is.

Nyitókép: IPGGutenbergUKLtd/Getty Images