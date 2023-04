Fellőtték a világrekorder rakétát, de felrobbant - videó

Az üzemanyagtartálynál fellépett nyomásprobléma miatt fújta le hétfőn Elon Musk cége a világrekorder méretű és teljesítményű Starship kilövését. Az új próbálkozásra csütörtökön, magyar idő szerint délután fél négy után került sor.

Az időjárás és minden más körülmény is rendben volt, így a visszaszámlálás elindult, az üzemanyaggal feltöltött rakéta a kilövőálláson várt. Ismét fellépett a nyomásprobléma, de elhárították, így a rakétát sikeresen fellőtték, erről videót is kiadott a SpaceX.

Ám a legénység nélküli hatalmas űrrakéta útja nem volt hosszú: a felszállás után szokatlannak tűnő mozgásokat végzett, majd felrobbant - vélhetően szándékosan semmisítették meg, mivel súlyos problémát észleltek a működésében.

As if the flight test was not exciting enough, Starship experienced a rapid unscheduled disassembly before stage separation — SpaceX (@SpaceX) April 20, 2023

Az alábbi, az eseményt élőben rögzítő videón -40 perc körül kezdődik a kilövés, pár perc elteltével látható a Csillaghajó megsemmisülése.

A cég a Twitteren közölte, hogy néhány hónap múlva fut neki ismét egy tesztkilövésnek.

Congrats @SpaceX team on an exciting test launch of Starship!



Learned a lot for next test launch in a few months. pic.twitter.com/gswdFut1dK — Elon Musk (@elonmusk) April 20, 2023

Adatgyűjtés Elon Musk, a SpaceX vezére korábban 50 százalékos esélyt látott a sikeres küldetésre, és közölte, meg lenne lepve, ha nem lépne fel valamilyen probléma. Az indítóálláson már több prototípus is megsemmisült, és tavaly nyáron váratlanul a szerkezet hajtóműve is felrobbant. A mostani teszt azért is hasznos lehetett a cégnek, mert először kapcsolták be mind a 33 hajtóművet, amelyek körkörös alakban helyezkednek el a rakéta alján. A cég rakétafejlesztési programja egyébként közismert a tesztek közbeni hatalmas szerencsétlenségekről, a SpaceX ugyanis szándékosan "vállalja be" ezeket, hangsúlyozva, hogy az ilyen tesztek és balesetek a leggyorsabb és leghatékonyabb módját jelentik az adatgyűjtésnek. (Más cégek nem így gondolják, a NASA például a lassú, módszeres tesztelést részesíti előnyben.) Most is azt közölték , hogy sok adatot gyűjtöttek és ezek segítenek számukra javítani a Starship megbízhatóságát.

A Starshipet a NASA választotta ki és finanszírozta, hogy az Artemis-program keretében amerikai űrhajósokat a Holdra juttasson. A következő lépés a Marsa utazás.

Az űrrakéta teljes hossza 120 méter (állva magasabb, mint a New York-i Szabadság-szobor), hajtóműveinek üzemanyaga metán. A két fokozatból (részből) álló Starship 33 fő hajtóművel rendelkezik, tolóereje mintegy 8000 tonna, ami elegendő lehet 250 tonna szállítmány és 100 ember eljuttatásához a Marsra.

A Csillaghajót a texasi bronwsville-i űrrepülőtérről bocsátották fel, és kilencven percet töltött volna az űrben, szinte megkerülve a Földet, majd a Csendes-óceánba zuhant volna.

A SpaceX a gyártóbázisán úgy rendezkedett be, hogy a tesztekre több rakétát is épít.

