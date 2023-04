Gond adódott minden idők legnagyobb űrrakétájával, nem sikerült fellőni - videó

"Repülésre készültünk, de ma nem lesz fellövés. Ám ez nem rossz hír,sőt, sok értékes adatot gyűjt a csapat" - hangzott el az élő közvetítésben a tervezett start előtti percekben, kicsivel azután, hogy Elon Musk a Twitteren baljós üzenetet tett közzé.

"Úgy tűnik, hogy egy nyomószelep befagyott, így hacsak nem kezd el hamarosan működni, ma nem lesz indítás" - írta a SpaceX vállalat feje.

A pressurant valve appears to be frozen, so unless it starts operating soon, no launch today — Elon Musk (@elonmusk) April 17, 2023