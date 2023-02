Durva halálozási hullám Európában a Covid után, a magyar számok kedvezőek, de mégsem lehet örülni

Jelentősen növekedett a halálozás Európában a 2020-2021-es Covid-járvány után. Az Eurosat 2022 decemberi jelentése egyenesen riasztónak tűnik.

A legmagasabb arányt 2022 decemberében Németországban regisztrálták (+37 százalék), de kimagasló növekedés volt látható Ausztriában (+27 százalék), Szlovéniában (+26 százalék), Írországban és Franciaországban (mindkettő +25 százalék) is. Húsz százalékkal többen haltak meg 2016-2019 átlagához képest Csehországban, Hollandiában és Észtországban (mind +23 százalék) és Dániában is (+22 százalék), továbbá Finnországban és Litvániában (mindkettő +21 százalék) is.

?Excess mortality rose to 19% in December 2022



Excess mortality varied across the EU. Lowest rates in ??Romania and ??Bulgaria (both -6%). Highest rates in ??Germany (+37%) and ??Austria (+27%).



What about your country❓



?https://t.co/7hXfqEUrbA pic.twitter.com/Ed1WDeyz5O — EU_Eurostat (@EU_Eurostat) February 17, 2023