A majomhimlő ijesztő variánsára bukkantak

A majomhimlőként ismertté vált vírus HIV-fertőzött immunhiányosoknál felfedezett változata veszélyeztetheti a szervátültetett és vérrákban szenvedő embereket is, bár esetükben még nem találtak bizonyítékot arra, hogy valóban ennyire veszélyes. A kutatók ezért az javasolják a HIV-fertőzés magas veszélyének kitett embereknek, hogy végeztessenek magukon himlőtesztet, és azt is el szeretnék érni, hogy a WHO vegye fel a betegséget arra a listára, amely a HIV-fertőzöttek számára különlegesen veszélyes megbetegedéseket sorolja fel - írja a The Guardian.

A vírus 2022 májusi megjelenése óta 110 országban legalább 85 ezer embert fertőzött meg, az ismert halálos áldozatok száma 93. A legtöbb fertőzött azonos neműekkel szexuális kapcsolatot létesítő férfi,

a fertőzöttek 38-50 százaléka pedig HIV-fertőzött is.

A HIV-fertőzött betegek különösen súlyos fertőzésekről szóló hírek hatására Chloe Orkin professzor, a londoni Queen Mary University of London munkatársa és kollégái 382 előrehaladott HIV-fertőzésben és majomhimlőben szenvedő ember esetét vizsgálta meg, köztük 27 olyanét, akik a jelenlegi járvány idején haltak meg a betegségben.

"Úgy tűnik, hogy a vírus teljesen másképp viselkedik ezekben az emberekben. Normális esetben a betegség a testbe jutás helye körüli területet érinti, de náluk az egész testben elterjedt, és masszív, pusztító,

fekélyes bőrelváltozásokat, valamint tüdőbetegséget is okozott.

Ez borzalmas" - mondta Orkin, aki a csapat eredményeit a The Lancet című folyóiratban tették közzé.

A jelenlegi adatok alapján úgy tűnik, hogy a betegségnek ez a formája az előrehaladott HIV-fertőzöttségben és immunszuppresszióban szenvedők 15 százalékának halálát okozza - bár a legalacsonyabb CD4-sejtszámmal - ez a t-sejtek egy altípusa - rendelkezőknél ez az arány akár 27 százalék is lehet. Ez megmutatja, hogy a HIV milyen mértékben gyengítette az immunrendszert.

Nem minden HIV-fertőzött van ugyanakkor veszélyben: akik antiretrovirális terápiában részesülnek és CD4-sejtszámuk megfelelő, azok olyan lefolyású fertőzésre számíthatnak, mint az egészséges emberek. A betegség persze így sem kellemes, de közel sem halálos olyan mértékben.

Akiknél viszont a CD4 szám 200 alatt van köbmilliméterenként, veszélyeztetettek. Ez érintheti a még nem diagnosztizált HIV-fertőzötteket is, ugyanis a betegség tünetei akkor mutatkoznak, amikor a kritikus érték alá esik a CD4-szám.

Orkin szerint mindenkit, aki himlős lesz, HIV-re is tesztelni kell és ha valaki fertőzöttként kapja el a himlőt, meg kell mérni a CD4-számát. Arra is felhívja a figyelmet, hogy akiben bármi miatt felmerül, hogy érdemes lenne HIV-tesztet csináltatni, az most ne habozzon, mivel

egy olyan betegség is veszélyeztetheti, amelybe egy hónap alatt belehalhat.

Oriol Mitjà, a barcelonai Germans Trias i Pujol kórház orvosa szerint a HIV-fertőzöttek himlő elleni oltásának beadását is priorizálni kellene. A brit Terrence Higgins Trust, egy HIV-fertőzöttetek segítő alapítvány azt is kiemelte, hogy sosem késő felvennie a HIV-fertőzötteknek a himlő elleni vakcinát, amely két adagban ad igazán erős védelmet. Tévhit lehet esetükben, hogy a himlő már nem ad okot aggodalomra - ezt a friss kutatás eredményei is megmutatják.

