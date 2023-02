Covid-kutatás: óriási előrelépést értek el magyar kutatók

Céges ötletből, egyetemi háttérrel és a Virológiai Nemzeti Laboratórium segítségével két év alatt sikerült kidolgozni az új eszközt és eljárást, amely a koronavírus inaktiválását, a vírus tisztítását és a tisztított vírus diagnosztikai alkalmazását teszi lehetővé – ismertette a Pécsi Tudományegyetem innovációs rektorhelyettese.

A vírus inaktivitása UV segítségével történt, ami a vírus örökítőanyagát teljes mértékben tönkretette úgy, hogy közben a vírus felszíni struktúrái, felszíni fehérjéi épek maradtak. Vagyis az immunrendszer számára felismerhetőek maradtak, ezáltal a későbekkeben a fertőzőképességét amúgy elveszítő vírus immunreakciót tudott generálni – magyarázta Jakab Ferenc.

A Virológiai Nemzeti Laboratórium hangsúlyozta: míg a koronavírus megjelenésekor magas biológiai biztonsági szinten kellett dolgozniuk, ezzel a módszerrel ez már egy normál mikrobiológiai laboratóriumban is lehetővé vált. Mint mondta, a szíriai aranyhörcsögökön végezett kísérletek során azt tapasztalták, hogy míg – az orron keresztül, spray formájában – bejuttatott inaktív vírus fertőzést természetesen nem váltott ki, nagyon erős sejtes és antitestes immunválaszt azonban igen. Mindez azért fontos, mert

az inaktivált, tisztított vírus a jövőben vakcinaalapanyagként is szolgálhat.

Jakab Ferenc szerint továbbra is az új, molekuláris biológiai technológiákkal előállított oltóanyagoké a jövő, ez az eljárás azonban túlmutat a koronavíruson, hiszen egyéb vírusokon is letesztelték a módszert, magát a technológiát és működött. Tehát bármely más, esetleg egy újonnan megjelenő fertőző betegség esetén is alkalmazni lehet.

A Pécsi Tudományegyetem virológusprofesszora kiemelte, hogy maga az eljárás, a technológia fejlesztése számít nagy előrelépésnek, mert olyan platform van a kezükben, amely felgyorsíthatja a laboratóriumi gyakorlatot és módszereket, ez pedig a betegellátást is segíti

Nyitókép: Csortos Szabolcs/PTE