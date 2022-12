Egy nekünk hétköznapi dologtól bevadulnak egyes madarak

A cambridge-i Anglia Ruskin Egyetem és a törökországi Koç Egyetem szakemberei úgy találták, hogy az emberek okozta zajszennyezés agresszívebbekké teszi az európai vörösbegyeket (Erithacus rubecula). Ez a kis rovarevő madárfaj elterjedt egész Európában.

Mint a hvg.hu írta, kísérleteik során a kutatók 3D-ben nyomtatott műanyag vörösbegyet helyeztek el, s még madárcsicsergésről is gondoskodtak. Közben hangszórón keresztül forgalmi zajokat is közvetítettek. E zajok hatására

a városinál jóval nyugodtabb vidéki vörösbegyek érezhetően agresszívakká váltak.

A zajok zavarják a vörösbegyek területvédelmi dalolászását, ezért fizikailag is agresszívebbek lesznek, hogy el tudják zavarni a területükre merészkedő hímet (a kísérletben a modellt).

Érdekes megállapítás, hogy a városi vörösbegyeket nem zavarják annyira a forgalmi zajok, pontosabban nem lesznek dühödtebbek miatta (de ők már alapállapotban is idegesebbek vidéki rokonaiknál). Ők ugyanis megtanulták, hogy vannak nyugodtabb, csendesebb időszakok is, ezért nem "pörögnek be" annyira.

Nyitókép: Wikipédia/Jimfbleak