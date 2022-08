Nem akárhogy okosítják a Google keresőjét

Aki gyakori használója a Google keresőnek, az biztosan találkozott már az úgynevezett snippettel. Ez alá különféle szövegtöredékek tartoznak, amiket a keresőmotorba beírt kifejezések generálnak – amolyan kis összefoglalóként. Bármilyen téma során találkozhatunk snippettel, ám fontos, hogy ezeket nem emberek szerkesztik, az algoritmus emeli ki őket az adott oldalon megtalálható szövegtengerből – emlékeztet a Hvg.hu.

Emiatt azonban tévedés is előfordulhat, például amikor a rendszer nem a releváns részt emeli ki egy-egy találatból. Szerencsére a Google is tisztában van ezzel, és ezért is döntöttek úgy, hogy tovább fejlesztik az egyébként már évek óta létező megoldást.

A munkához – írja a TechCrunch – a Multitask Unified Model nevű új mesterséges intelligenciát veszik igénybe, ami bizonyos értelemben képessé teszi a rendszert arra, hogy ellenőrizze saját munkáját. A modell ezt úgy éri el, hogy a félkövérrel szedett szövegrészeket összeveti a jó minőségű keresési eredményekkel, hogy lássa: az információ vajon akkor is megállja-e a helyét, ha valaki más megfogalmazásban keres ugyanarra a dologra.

Pandu Nayak, a Google egyik alelnöke szerint a munka másik része az lesz, hogy a rendszert képessé tegyék arra, mikor nem szükséges megjelenítenie ilyen feliratokat. Szerinte a probléma oka, hogy vannak helyzetek, amikor a beírt kulcsszóhoz egyszerűen nem tartozik egzakt válasz. A platform viszont úgy van lefejlesztve, hogy ilyenkor is próbáljon meg információt adni, még akkor is, ha az nem teljesen kapcsolódik a kereséshez.

Nyitókép: Pixabay