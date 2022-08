Megszűnik a majomhimlő – új neve lesz

Az Egészségügyi Világszervezet (WHO) a nyilvánosság segítségét kéri a majomhimlő vírus átnevezéséhez, ami része annak a folyamatos erőfeszítésnek, hogy eloszlassák a jelenlegi névvel kapcsolatos káros tévhiteket – írja a Bloomberg alapján a Portfolio.

Bárki, aki új nevet szeretne javasolni, megteheti – áll a szervezet közleményében. A vírusok elnevezésének kiosztása általában a WHO hatáskörébe tartozik, de a szervezet lehetővé teszi, hogy az emberek egy online portálon keresztül nyújtsák be ötleteiket. A bejelentés közel két hónappal az után történt, hogy a WHO közölte, hogy a vírus átnevezését tervezi, miután nemzetközi tudósok és közegészségügyi tisztviselők követelték, hogy a jelenlegi elnevezés káros megbélyegzésre ösztönöz.

A korábbi járványkitörések során a majomhimlőt rágcsálókkal hozták összefüggésbe. Néhány helyi egészségügyi hivatal már más néven nevezi a vírust – Chicagóban például a közegészségügyi hivatal az MPV nevet használja.

Május óta a vírus világszerte több mint 31 ezer embert fertőzött meg, és az Egyesült Államokban volt a legtöbb megbetegedés. A vírus aránytalanul nagy arányban érinti a férfiakkal szexuális kapcsolatot létesítő férfiakat, és szoros érintkezés útján terjed.

Miután augusztus 8-án összehívott egy globális szakértői csoportot, a WHO úgy döntött, hogy átnevezi a majomhimlő két domináns változatát. A korábban közép-afrikai vagy Kongó-medencei kládnak, illetve nyugat-afrikai kládnak nevezett törzseket ezentúl hivatalosan I. kládnak, illetve II. kládnak fogják nevezni. A csoport úgy döntött, hogy a II. klád két különálló alkládból áll.

Nyitókép: Marina Demidiuk/Getty Images