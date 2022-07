Élelmiszerhiányt és migrációt hoz a háború

Pásztor Szabolcs a többi között arra hívta fel a figyelmet, hogy míg korábban leginkább a klímaváltozás, az aszályos időszak miatt következett be a mozgás, most egy külső hatásra. Érdekességként jegyezte meg, hogy Afrika esetében a szubszaharai térségből az elvándorlási hajlandóság még mindig sokkal alacsonyabb, mint a fekete kontinens északi részeiről, miután a távolság is egy meghatározó tényező.

A vezető kutató arra is kitért, hogy sok országban például a kenyér ára elképesztően fontos, és akár már egy minimális drágulás miatt is képesek utcára vonulni emberek. Ez főként Afrikára értendő, de ide hozható Srí Lanka példája is – jegyezte meg Pásztor Szabolcs –, ahol az üzemanyagárak emelkedése, mi több, az üzemanyagok eltűnése, a különböző hiányok és az élelmiszerek drasztikus drágulása hónapokon át tartó tüntetéssorozatot robbantott ki, ami során az elnök is elmenekült az országból, miután a tiltakozók elfoglalták az elnöki palotát és egyéb hivatalos épületeket.

Hozzátette: Afrikában számos olyan esetet, helyzetet látni, amikor egy bizonyos ponton túl a lakosság már nem képes tovább tolerálni a magasabb üzemanyag- vagy élelmiszerárakat, és a nemtetszésüket jellemzően utcára vonulással, tüntetéssel fejezik ki, vagy még inkább megemelkedik az elvándorlás.

Nyitókép: MTI/EPA/Sedat Suna