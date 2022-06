Megszűnik a Google egyik kedvelt szolgáltatása

Miután a Google februárban leállította a Workspace felhasználók számára elérhető Hangouts szolgáltatást, a Google most megkezdte a Hangouts ingyenes verzióját használók Google Chatre való átállását is. Azok, akik még mindig a Hangouts mobilalkalmazást használják, látni fogják a Chatre való áttérésre vonatkozó felszólítást – írja a The Verge értesülése alapján a vg.hu.

Akik a Hangouts funkciót a Gmailben használják a weben, a Google júliusig nem szólítja fel a felhasználókat a Chatre való átállásra. A Hangouts az asztali webhelyen novemberig elérhető marad, és a Google legalább egy hónappal előre figyelmezteti a felhasználókat, mielőtt a Hangouts webhelyét a Chatre irányítaná.

A vállalat először 2018-ban utalt arra, hogy tervezi a felhasználók Hangoutsról Chatre való átállását, és 2020-ban minden felhasználó számára ingyenessé tette a funkciót. Ha még a Hangouts szolgáltatást használja, a Google automatikusan áthelyezi a meglévő beszélgetéseit a Chatbe. A vállalat ezenkívül arra is lehetőséget ad, hogy a Takeout szolgáltatás segítségével letöltse a Hangouts-adatainak egy másolatát.

Nyitókép: brightstars/Getty Images