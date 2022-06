Valósággá vált a munkahelyi ingázás repülő autóval – videó

Történelmet írt a Jetson nevű vállalat vezetője, Tomasz Patan azzal, hogy a világon elsőként használt ingázásra egy repülő autót. A cég által készített One fejlesztéséről már 2021 végén is lehetett hallani, az Independent pedig, amit a Hvg.hu szemlézett, most arról számolt be, hogy a szerkezet a gyakorlatban is megállta a helyét.

A 83 600 dolláros, vagyis nagyjából 32 millió forintos, elektromos meghajtású eszköz olyan, mint egy helikopter: képes a függőleges fel- és leszállásra. Tomasz Patan szerint azzal, hogy a One-t használta a háza és a munkahelye között, 90 százalékkal rövidebb idő alatt ért be dolgozni, mintha autóval ment volna.

A repülést, amiről a cége Facebook-oldalán is megoszott egy felvételt, még májusban hajtotta végre, az utazás során pedig végig úgy ment, hogy csupán néhány méterrel legyen a föld felett.

A cég szerint a drón vezetéséhez nem szükséges pilótaengedély, így azt bárki vezetheti. Igaz, az egyes országok törvényei tilthatják a használatát.

