Rusvai Miklós: az 1979 előtt születettek védettek a majomhimlő ellen

A hétvégén Bécsben azonosítottak egy fertőzöttet, korábban pedig már Németországban, az Egyesült Királyságban, Belgiumban, Spanyolországban és Portugáliában is találtak majomhimlős beteget. Rusvai Miklós víruskutató érdeklődésünkre elmondta, a majomhimlő egy régóta ismert betegség, a múlt század közepe táján ismerték fel először, és majmokon jelentkező himlőszerű elváltozásokról kapta a nevét.

"Mindaddig, amíg a fekete himlő elleni vakcinázás rendben folyt és mindenki megkapta a védőoltást, embereken nem jelentkezett ez a betegség, és most sem kell tartania annak a fertőzéstől, illetve a megbetegedéstől, aki megkapta a himlő elleni védőoltást. Tehát

a 1979 előtt születettek biztonságban vannak"

– mondta Rusvai Mikós.

A szakember cáfolta azt az állítást, hogy ez a vírus emberről emberre nem terjed, de hozzátette, csak szoros kontaktus útján, nem elég az, hogy valaki eltüsszenti magát a villamoson. Példaként említette a fertőzési lehetőségek között a szülő-gyerek kapcsolatot, az élettársi kapcsolatot, a szexuális viszonyt, ápolt és ápoló közötti kapcsolatot és a kórházi személyzet is.

"Elsősorban bőrön és nyálkahártyákon keresztül terjed, így a szexuális kontaktus az egyértelműen alkalmas a fertőzés átvételére, de az apró szemmel nem látható bőrsérüléseken keresztül is megfertőződhet valaki. Sajnos a vírus nagyon ellenálló, tehát a környezetben hosszú ideig fennmarad, a mindennapos használati tárgyak is terjeszthetik a betegek környezetében" – hívta fel a figyelmet a víruskutató.

A tünetek között bőrpanaszokat, illetve influenzaszerű szimptómákat említenek, Rusvai Miklós szerint az a törzs, amely Európában már jelen van, viszonylag alacsony halálozással jár: egy-három százalékban okoz halált. A majomhimlő vírusának van olyan változata, például az úgynevezett kongói változat, amelyik akár 10 százalék halálozással is járhat.

"Ez egy viszonylag veszélyes vírus"

– jelentette ki.

Rusvai Miklós szerint pandémia ebből a vírusból vélhetőleg nem lesz, és egyébként is a védőoltás már rendelkezésre áll ellene, csak elő kell venni a stratégiai tartalékokból, és attól kezdve a védekezés biztosított lehet.

"Biztos vagyok abban, hogy a fertőzés Magyarországon is megjelenik, mert Afrikában is terjedő jelleget mutat, a himlő elleni vakcinázás ott is megszűnt, csak idő kérdése volt, hogy mikor terjed át más földrészekre. Ilyen szórványos esetek lesznek és sajnos családi és közösségi halmozódások is lesznek. Most, hogy a Covid okozta korlátozásoknak vége, megindult a turizmus, ez alkalmat ad a majomhimlő vírusának arra, hogy Afrikán kívül is megjelenjen. Csak az alkalmat várta" – mondta a víruskutató.

