Ilyet még nem látott a világ: videón, ahogy elkapja a helikopter a hordozórakétát

A SpaceX után a Rocket Labnak is sikerült olyan módszert kitalálnia, amivel újra fel lehet használni egy már útnak indított hordozórakétát. A SpaceX történelmet írt akkor, amikor először sikerült épségben landolnia egy, a Földre visszahulló rakétadarabbal. Később egy másik történelmi pillanatot is elkönyvelhetett a cég, amikor egy hajóval, illetve az arra szerelt hatalmas hálóval sikerült elkapni egy ilyen szerkezetet. Most a Rocket Lab hajtott végre hasonló bravúrt – írja a hvg.hu.

A cég magyar idő szerint kedd hajnalban indította útnak az Electron hordozórakétát 34 műholddal Új-Zélandról. A műholdak elindítása után az Electron első fokozata levált, majd egy ejtőernyő segítségével kezdett ereszkedni. Nagyjából 15 perccel a felszállás után, amikor a rakétadarab a Csendes-óceán felé tartott, egy Sikorsky S-92 típusú helikopter közelítette meg azt. A szerkezet óvatosan egy horgot akasztott a fokozatra, majd egy hajóra szállította azt, hogy végül biztonságban jusson el a szárazföldre.

A Rocket Lab szakemberei szerint az Electron túl kicsi ahhoz, hogy a SpaceX-hez hasonlóan tudjon landolni, mert a 18 méter magas egységben nem fér el elég üzemanyag. A 2024-re tervezett újabb egység, a Neutron viszont nagyobb lesz az Electronnál, így az már a SpaceX Falcon rakétájához hasonló módon tud majd landolni.

