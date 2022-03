Újra emelkednek az európai Covid-esetszámok: több ok is van a háttérben

Nagy-Britannia mellett Németország és Franciaország is meglepve szembesülhetett azzal, hogy a csökkenést követően ismét jelentősen megugrott a koronavírusos esetek száma a MedicalXpress cikke szerint.

Franciaországban harmadával emelkedett a frissen diagnosztizált betegek száma azóta, hogy a korlátozások javát eltörölték, Németországban a rekord 300 ezres betegszám ellenére is kitartanak az enyhítés mellett, Olaszországban május elsején áll vissza az élet a korlátozások nélküli kerékvágásba a növekvő esetszámok ellenére, és Nagy-Britannia úgy törölte el a nemzetközi beutazásra vonatkozó korlátozásokat, hogy jelenleg lakosságának ötöde koronavírusos.

Ausztria viszont egy héttel az FFP-maszkok viselésének eltörlése után ismételten életbe lépteti az intézkedést a sok megbetegedés miatt.

A tudósok sejtik az okokat

Sokan a kormányintézkedéseket hibáztatják, de a kutatók rámutatnak arra is, hogy a lopakodó omikron terjed nagyon jelenleg, amely

nagyjából 30 százalékkal lehet fertőzőbb,

mint az eredeti omikron. Lawrence Young, a Warwicki Egyetem epidemiológusa szerint az esetszámok emelkedésének oka a körülmények összejátszása: az enyhítések mellett a BA.2 variáns és a lakosság gyengülő immunitása is a háttérben áll.

Antoine Flahault, a Genfi Egyetem Globális Egészségügyi Intézetének igazgatója szerint több hipotézis is felmerült, amelyek nem zárják ki egymást. Szerinte a BA.2 egyértelműen a jelenlegi trendek egyik gyanúsítottja, de megemlítette az immunitás csökkenését és az intézkedések enyhülését is. Arra is rámutatott, hogy kutatások jelezték: a rossz levegőminőség is összefügg a betegség terjedésével.

Nem aggódnak az emberek

Simon Clarke, a Readingi Egyetem sejt-mikrobiológus professzora szerint a Nagy-Britanniában megugró esetek ellenére úgy tűnik, hogy a lakosság körében a vírussal kapcsolatos aggodalom a világjárvány kezdete óta soha nem látott mélyponton van.

"Úgy tűnik, hogy a BA.2-es változata áll a fertőzések fellendülése mögött, ami ismét azt mutatja, milyen

gyorsan változhat a helyzet, ahogy a vírus új mutációkat hoz létre"

– mondta a Science Media Centre-nek.

Intézkedésképpen Franciaország és Nagy-Britannia is lehetővé tette egyes lakosai számára a negyedik oltás felvételének lehetőségét, a WHO ugyanakkor ismételten arra figyelmeztet: mindaddig, amíg a fejlett országok ismétlőket adnak be lakosaiknak, sok helyre nem jut még elegendő oltás az alapimmunizáláshoz, újabb variánsok jelennek meg, melyek ismét átírhatnak mindent.

