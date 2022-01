Új fajok százait fedezték fel a Nagy-Mekong területén

Egy majom, egy nagyfejű béka és egy bütykös gőte is szerepel a 224 új faj között, amelyeket a Nagy-Mekong területén elterülő erdőkben fedeztek fel. Összesen 155 növény-, 16 hal-, 17 kétéltű-, 35 hüllő- és egy emlősfaj található a frissen felfedezettek közt a délkelet-ázsiai Nagy-Mekong régióban - közölte a WWF természetvédelmi szervezet.

A környék biodiverzitása nagyon gazdag, de védelemre is szorul: ezt mutatja az is, hogy az újonnan felfedezett fajok közt akad egy popa langur majom is, amely azonnal kritikusan veszélyeztetettként került be a nyilvántartásokba. A Sky News cikke szerint körülbelül 200-250 langur él vadon, négy elszigetelt területen, a vadászat, az élőhelyük elvesztése, a mezőgazdaság és a fakitermelés azonban mindannyiukat fenyegeti.

Számos új fajt találtak

A felfedezett fajok közt van még egy Thaiföldön talált narancssárga-barna bütykös gőte, amelynek hátán csík fut végig, és amelyet először egy 20 éves fotón láttak, illetve egy narancssárga-szürke sziklagekkó. Vietnamban és Kambodzsában egy nagyfejű békát találtak, Burmában pedig egy színtelen barlanglakó halat fedeztek fel.

A világ első húsos bambuszfaja, amelynek szára a száraz és nedves évszakok során felfúvódik és leereszkedik, szintén az újonnan felfedezett fajok között volt Laoszban.

Új fajként írtak le még egy, a gyömbérfélék családjába tartozó, csípős szagú növényt, amelyet először egy kelet-thaiföldi üzletben láttak, de találtak egy új egy vietnami eperfát, valamint egy sor laoszi és burmai begóniát is.

Sürgősen tenni kell a védelmükért

Yoganand Kandasamy, a WWF a Nagy-Mekong regionális vadvilágért felelős vezetője elmondta, hogy az elmúlt 24 évben több mint 3000 új fajt ismertek meg a területen.

"Ezek a fajok a több millió éves evolúció rendkívüli, gyönyörű termékei, de komoly veszélynek vannak kitéve:

sok faj már azelőtt kihal, hogy leírnák azt.

A legnagyobb tiszteletet, a legnagyobb figyelmet és sürgős intézkedéseket igényelnek élőhelyük védelme és a kizsákmányolás minimalizálása érdekében" - mondta a felfedezések kapcsán.

A veszélyekre is figyelmeztetnek

Mark Wright, a brit WWF tudományos igazgatója sürgette a kormányokat, amelyek még idén találkoznak az ENSZ globális biodiverzitással foglalkozó csúcstalálkozóján, hogy kötelezzék el magukat a természet pusztulásának megállítása és visszafordítása mellett 2030-ig.

Hozzátette, hogy az új eredmények a természet rendkívüli sokszínűségét és leleményességét mutatják meg, ugyanakkor időszerű emlékeztetőül szolgálnak arra, hogy e fajok és élőhelyek közül oly sokakat rendkívüli veszély fenyeget.

Nyitókép: Pexels