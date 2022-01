Ez lehet a Covid legelső tünete

A koronavírus-fertőzés okozta betegség egyik első jele lehet, ha valakinek fáj a torka, tudósított a CNBC Chicago. A torokfájás különösen az enyhébb lefolyású, áttöréses - beoltottaknál jelentkező - fertőzések esetében mutatkozik kezdeti szimptómaként, mondta Dr. Allison Arwady, a Chicago Közegészségügyi Minisztériumának biztosa. A saját gyakorlatukra utalva elmondta: azokat, akiknél bármilyen influenza- vagy megfázásszerű tünet jelentkezik, koronavírusosként kezelik addig, amíg az ellenkezője be nem bizonyosodik.

Az oltottak döntő többsége náthaszerű tüneteket tapasztal, és a legjobb, ha ilyenkor otthon maradnak és követik a járványszabályokat.

Azok azonban, akik nem oltottak, hasonló tüneteket tapasztalnak, mint a járvány korai szakaszában,

mondta Arwady.

Dr. Katherine Poehling, aki a fertőző betegségek specialistája, megerősítette, hogy a köhögés, az orrdugulás, az orrfolyás és fáradtság az omikron variáns okozta betegség legfőbb jelzője, és a deltával ellentétben sok beteg nem veszíti el az ízlelését vagy a szaglását.

Arra a gyakori kérdésre, hogy az omikron-fertőzés mennyi idő elteltével okoz tüneteket, az amerikai járványügyi és betegségmegelőzési központ (CDC) irányelvei adnak választ:

akár már két nap múltán is,

de akár 14 nap is eltelhet aközött, hogy valaki ki van téve a vírusnak és tapasztalja a betegség tüneteit. Emlékeztetnek: egy vírushordozó ember a tünetek megjelenése előtt is fertőzhet, valamint akkor is, ha ő maga vírusos, de nincsenek tünetei.

