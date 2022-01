Jön az Apple új, 5G-képes olcsó telefonja

A hvg.hu a Bloomberg információja alapján ír arról, hogy az Apple idén tavasszal mutatja be az iPhone SE újabb verzióját

Az új iPhone SE az iPhone 8 dizájnjára épül, azzal a különbséggel, hogy a mobil 5G-képes lesz. Ez azt is jelenti, hogy minden valószínűség szerint az iPhone 13-ból ismert A15-ös processzor dolgozik majd benne. Mivel azonban az 5G nagyobb energiafogyasztást is jelent, bizonyára az akkumulátor mérete is növekedni fog a jelenlegi SE-hez képest.

A tárhely méretéről és a kamerákról egyelőre nincs friss információ, mint ahogy az árról sincs, de a mostani SE modellt 400 dollárért dobta piacra az Apple, így valószínűleg az újabb változat sem lesz sokkal drágább.

Nyitókép: PhillDanze/Getty Images