Elkényezteti a Google a Windows 7 felhasználóit

Jelek szerint a Google nagyon szívén viseli a Windows 7-felhasználók sorsát. Ismeretes, a cég tavaly jelezte, hogy 2021. július 15-ig támogatni fogja a Chrome böngésző Windows 7-re írt változatát. Majd amikor elérkezett ez a határidő, a pandémia miatt újabb gesztust tett, és 2022. január 15-ig hosszabbított – emlékeztet a Hvg.hu.

Most azonban ismét fellélegezhetnek a Windows 7-et használók, ugyanis a Google újabb egy évet adott nekik, így a Windows 7 rendszeren futó Chrome támogatása legkorábban 2023. január 15-én fejeződik be. Az még nem világos, hogy a Google milyen szintű támogatást biztosít a Chrome számára Windows 7 alatt, mindenesetre elég nagy a valószínűsége, hogy hiba- és biztonsági javításokról és nem új funkciókról van szó.

A lap arra is felhívja a figyelmet, hogy a Microsoft hivatalosan már 2020. január 14-én megszüntette a Windows 7 Home kiadás támogatását. A vállalkozások és a vállalati ügyfelek előfizethetnek az Extended Security Updates (ESU) szolgáltatásra, ami akár három évre is feloldja a biztonsági frissítéseket a Windows 7 rendszerű eszközökön. A Microsoft viszont azt is bejelentette, legfeljebb 2023 januárjáig hosszabbítja meg ezt a támogatást.

Nyitókép: Savusia Konstantin/Getty Images