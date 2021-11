Decemberben engedélyezhetik itthon is a kisgyerekek oltását

Az Egyesült Államokban már megkezdték az 5–11 éves korosztály oltását, Izraelben pedig most adták meg rá az engedélyt. Ahhoz, hogy a vakcinát Magyarországon is be lehessen adatni a kisgyerekeknek, az EMA engedélye kell.

Az RTL Híradó emlékeztet, hogy Gulyás Gergely kancelláriaminiszter a múlt héten azt mondta a Kormányinfón, ha lesz pozitív európai és magyar gyógyszerhatósági döntés, akkor a magyar kormány is engedélyezi ezen korosztály oltását.

A Pfizer oltóanyaggyártó már benyújtotta a koronavírus elleni vakcinájának európai engedélyezési kérelmét, és a Házi Gyermekorvosok Egyesületénél úgy tudják – nem hivatalosan –, hogy hetek múlva meg is lehet az engedély. A kicsik a felnőtt dózis egyharmadát kaphatják.

Az EMA megerősítette az RTL Híradó információit, miszerint

vizsgálják a Pfizer kérelmét, és ha nem kell közben valamelyik dokumentumot pótolni, akkor decemberben döntés születhet a jóváhagyásról.

A portálnak nyilatkozó Jakab Ferenc virológus szerint semmi nem rosszabb a koronavírus-fertőzésnél, a delta variáns pedig rájuk is lehet veszélyes, ezért a kisebb gyerekeket is mielőbb oltatni kell.

