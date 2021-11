Epidemiológus: az oltás tényleg 80-90 százalékos hatékonyságú, de nem akármeddig

Az oltáshatékonysággal kapcsolatos előadást tartott Egerben Oroszi Beatrix epidemiológus, aki korábban nem publikált, nagy mennyiségű adatra támaszkodva úgy vélekedett, egy oltatlan embernél minimum kétszeres a kockázata a megfertőződésnek, és ötszörös a kockázata annak, hogy Covid-19-cel összefüggésben meghaljon.

A Telex összefoglalójából kiderül az is, az oltatlanok mennyire visszahúzódóan élnek ma az elhangzottak szerint.

A Semmelweis Egyetem Epidemiológiai és Surveillance Központjának megbízott igazgatója, a kormány tanácsadója az adatokra támaszkodva azt is közölte, a harmadik oltás javított a védettségen. Erre úgy jutottak, hogy

megnézték, a fertőzöttek közt hányan voltak előzőleg oltva

az adatot összevetették a teljes magyar lakosság átoltottságával.

Ha a két arány megegyezne, az oltás nem érne semmit, ám a számokból kiderült,

a védőoltások eredményessége júniustól 80-90 százalékos volt, de ez a szám őszre egyre csökkent, a harmadik oltások pedig ismét növelték a védettséget, pedig még csak a lakosság hatoda kapott harmadik oltást.

Szerinte az NNK által az Átlátszónak kiadott adat - értelmezés nélkül - zavaró volt, mert ezekből az látszódhatott, hogy a fertőzöttek majdnem fele volt oltva.

"Holott tudjuk azt, hogy az oltatlanok feleannyian vannak, mint az oltottak" - húzta alá az epidemiológus. "Ha ugyanannyi eset jön egy feleakkora csoportból (az oltatlanokéból), akkor az alaphangon kétszeres kockázatot jelent. Kérem, magyarázzák el mindenkinek, hogy a fifty-fifty azt jelenti: az oltatlanoknál kétszeres a kockázat arra, hogy covidosok legyenek!" - tette hozzá

Azt is elmondta még, az oltáson kívül nincs még egy ilyen hatásos eszköz a kockázatcsökkentésre, de az is igaz, hogy ez nem elég, a maszkra és a távolságtartásra is szükség van.

Az előadásból továbbá kiderült, a két oltás jelentősen, 70-80 százalékkal csökkenti a védettséggel rendelkező halálozási kockázatát a nem oltottakhoz képest.

Világossá tette még Oroszi Beatrix azt is, hogy

a betegségen átesettség nem ad megfelelő védelmet.

A járvány a közzétett ábrák alapján Kelet-Magyarországon durvul a leginkább.

Nyitókép: ER_Creative/Getty Images