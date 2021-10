Immunológus: még nagyon nincs vége a járványnak, ezt kellene most tenni

Kacskovics Imre immunológus szerint sürgető, hogy mindenki vegye fel az oltást és használjon maszkot, túl sok ugyanis az oltatlan ember ahhoz, hogy a járvány csak úgy elillanjon; csak idősből százezrek védtelenek.

Az ELTE TTK dékánja az ATV-ben elmondta, lesz még rosszabb is a helyzet, meg kéne előzni a bajt, "minden felett áll", hogy az első és második oltás mindenki esetében meglegyen, de a harmadik oltást sem árt felvenni, és nem is csak az időseknek.

A számok nyelvére fordítva elmondta:

több százezer az oltatlan idős

a fertőzöttek 20 százaléka kórházba kerül

100 ezer fertőzött esetében ez 20 ezres leterheltség a kórházakon csak a koronavírus által

a betegek 2 százaléka pedig nem is éli túl.

"Ezt nem kéne megvárni"

- fogalmazott.

Hozzátette, ilyen leterhelt egészségügy mellett a más betegségekben szenvedők orvosi ellátása is nehezül, így a gyógyulási esélye is romlik.

A maszkviselést röviden meg is indokolta: a delta variáns sokkal fertőzőbb, így a beoltottak is megfertőződhetnek, és bár rövidebb ideig, de terjeszthetik is a betegséget.

Nyitókép: MTI/Kovács Attila