Harmadik oltás: jöhet a módosított vakcinák kora

Miért nem a legnagyobb valószínűséggel keringő, új törzsekre fejlesztett oltást használjuk? – tette fel a kérdést a Pfizernek Cody Meissner, a Tufts Medical Center munkatársa, az Élelmiszer- és Gyógyszerügyi Hivatal tanácsadója nemrégiben.

"Nem egészen értem, hogy miért nem delta elleni harmadik oltást adunk, mikor most éppen ezzel állunk szemben" – fogalmazott Patrick Moore, a Pittsburghi Egyetem munkatársa a múlt héten, amikor amerikai kormányzati szakértők arról vitatkoztak, hogy eljött-e az ideje a Modernával oltottak harmadik oltásának.

A válasz egyszerű: az ABC News cikke szerint az eddigi vizsgálatok azt igazolták, hogy a Pfzer vakcinájának eredeti változata is jól teljesít a deltával szemben. A gyártás szempontjából is kevesebb fennakadást jelent, ha az eredeti oltást alkalmazzák tovább, amíg az elég hatékony.

Készül az új oltás is

A Pfizer és a Moderna azonban a háttérben dolgozik egy új változaton is. Már tesztelik a deltára, illetve egy másik variánsra fejlesztett, kísérleti dózisokat, még tét nélkül megtanulva azt, hogyan lehet gyorsan módosítani az oltást abban az esetben, ha végül szükség lenne a változtatásra egy meglevő vagy jövőbeli variáns miatt.

Amit biztosan tudunk, hogy az amerikai adatok alapján

az mRNS-oltás és a Janssen egyadagos vakcinája is megfelelő védelmet nyújt a delta idejében is a súlyos megbetegedésekkel és a halálozásokkal szemben.

Egy újabb adagnyi vakcina segít az antitestszám növelésében, azon antitestekében is, amelyek a deltát sikerrel küzdik le.

Az immunrendszer szerint nincs akkor különbség

A vakcinák a koronavírust borító tüskefehérjét célozzák. Az ebben a fehérjében bekövetkezett mutációk a delta vírust fertőzőbbé tették, de az immunrendszer számára a változások nem tűnnek annyira jelentősnek – mondja Richard Webby, a St. Jude Gyermekkutató Kórház vírusszakértője. John Wherry immunológus szerint

nincs garancia arra, hogy a deltaspecifikus oltás jobban teljesítene.

Mivel azonban a delta jelenleg a domináns változat világszerte, szinte biztos, hogy ez lesz a közös őse a többnyire oltatlan világban kifejlődő következő variánsnak – mondja Trevor Bedford, a Fred Hutchinson Rákkutató Központ biológusa és genetikai szakértője. A frissített vakcina a további mutációk kialakulását gátolhatná.

Vannak még kérdések

Az mRNS-oltások átalakítása viszonylag egyszerű, és a Pfizer és a Moderna kísérletezett is már ezzel: a béta variánssal szemben készítettek vakcinát, de az végül nem terjedt el világszerte. Két adaggal oltottak esetében már deltára frissített oltást is teszteltek, illetve pánkoronavírusoltáson is dolgoznak már. Nagyon fontos, hogy elemezzék, hogyan reagál a szervezet a frissített oltásokra, mivel az immunrendszer hajlamos arra, hogy az első vírustörzsre, amellyel találkozik, jobban emlékezzen.

Ez kérdéseket vet fel azzal kapcsolatban, hogy egy valamelyest eltérő emlékeztető oltás a szervezet által már korábban termelt antitestek átmeneti megugrását váltja-e ki,

vagy szélesebb körű és tartósabb választ alakít ki,

amely még a következő mutációkra is jobban felkészülhet. Egyelőre azonban maradnak használatban a régi vakcinák, egész addig, míg a védettségben dráma visszaesést nem tapasztalnak. Akkor viszont eljön a váltás ideje.

Nyitókép: MTI/Vajda János