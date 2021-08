Új, hasznos funkciót kapnak a Spotify felhasználói

Naponta több mint 50 ezer órányi új tartalom kerül a Spotifyba, ezért is indítja el a Spotify a What’s New (Újdonságok) hírcsatornát, ami összegyűjti a felhasználók számára az alkalmazásban követett előadók új szerzeményeit, előadásait, műsorait, így szinte a megjelenés pillanatában már meg is hallgathatók az új tartalmak – írja a hvg.hu.

A hírcsatorna a Spotify mobilalkalmazás kezdőlapjának tetején lévő harang ikon megérintésével érhető el. Az ikonon lévő kék pontjelző mutatja, ha a felhasználó utolsó látogatása óta új dalok vagy epizódok kerültek fel. Az Újdonságok hírcsatorna szűrőket is tartalmaz, így külön lehet keresni a zenei kiadásokra vagy a podcastekre.

Nyitókép: SOPA Images/Getty Images