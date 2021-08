Tornádó pusztított Pest megyében – videók

Az év egyik legzivatarosabb napjával indult az augusztus. Egy hullámzó hidegfront hatására több helyen alakultak ki heves zivatarok, a viharok több helyen kidőlt fákat, leszakított tetőket, vezetékeket hagytak maguk mögött. A károk túlnyomó részéért a helyenként 90-120 km/órás sebességet elérő kifutószél, légzuhatagok voltak a felelősek, de akadt olyan része az országnak, ahol másik időjárási jelenség állt a pusztítás hátterében. Ez pedig nem más, mint a tornádó – írja az Időkép.

A tornádókat nem lehet előrejelezni, és nem lehet megmondani, melyik szupercellából fog lenyúlni felhőtölcsér, több paraméter is kedvezően alakult ahhoz, hogy erőteljes, forgó feláramlások alakuljanak ki, melyek magukban hordozzák egy esetleges tornádó kialakulásának lehetőségét is. Ez történhetett Tápiószőlősön és Tápiszelén is, mert mindkét településen készültek olyan felvételek, amelyen látszik a látványos tölcsérről, melyen nem vehető ki egyértelműen, hogy el is érte a felszínt, vagy csak tubáról van szó.

Emellett azonban kis területre koncentrálódó károkról számoltak be a portálnak a város központjától nem messze, a kidőlt fák egymásra merőlegesen feküdtek, ami egy tipikus jele annak, hogy tornádó és nem heves kifutószél okozta a károkat. Ehhez társul az a körülmény, hogy a velük közvetlen szomszédos területeken nem alakultak ki jelentős károk.

Nyitókép: Időkép