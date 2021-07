Jó páran elbukhatják az okostelefonos Firefoxukat

A világ egyes országaiban egyáltalán nem mondható gyorsnak és megbízhatónak a rendelkezésre álló internetkapcsolat, ezért sok fejlesztő készít „Lite”, azaz lecsupaszított verziót népszerűbb alkalmazásaiból, hogy azok használata kevesebb adatot és erőforrást emésszen fel. Ezeket gyakran erősebb okostelefonokkal rendelkezők is előszeretettel választották, ha gyorsaságra és egyszerűségre vágytak.

A Mozilla 2017-ben adta ki a Firefox böngésző mobilokra szánt „Rocket” verzióját, amit később az egyértelműség kedvéért átnevezett Firefox Lite-ra.

A könnyített mobilos Firefox története azonban már véget is ér, írja a 24.hu, mivel a cég bejelentette: a későbbiekben nem fejlesztik tovább a Firefox Lite-ot, és a támogatását is megszüntetik, mivel szerintük a jelenlegi teljes értékű Firefox böngésző kellően gyors már kevésbé stabil net mellett is – így a „kistestvér” kvázi feleslegessé vált.