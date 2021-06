A héten lehullhat a lepel a Windows 11-ről – több mindent már sejteni lehet

Június 24-én, magyar idő szerint délután 17 órától tart Windows Event néven online bemutató eseményt a Microsoft, ahol várhatóan a Windows 11 hivatalos bejelentése is megtörténik majd – írja az Index.

Mint arról az Infostart is beszámolt, múlt héten a kínai Baidura felkerült a 11-es rendszerről pár képernyőfotó, és hamarosan megjelentek a videók, animációk, később pedig maga a rendszer is.

A fentiek alapján több helyen komolyabb változtatásokat eszközölte, így például a Start menü alapértelmezetten nem a bal alsó sarokban, hanem a macOS vagy Chrome OS rendszerhez hasonlóan

középen helyezkedik majd el a tálcán.

A fejlesztői verzió tesztjeiből kiderült az is, hogy amennyiben a centralizált elrendezés nem tetszik a felhasználónak, lesz lehetőség visszatérni a bal oldalra sorolt Start menühöz – teszi hozzá a lap.

A Start menü elhelyezésén kívül annak felépítése is megújul. Jelenlegi formájától nagyban eltérő, élő csempék nélküli, egyszerűsített és könnyebben átlátható megjelenést kap a felület. A különböző, leggyakrabban használt alkalmazásainkat továbbra is kitűzhetjük, látjuk majd a legutóbb megnyitott programokat, gyors hozzáférést biztosító gombot tűzhetünk ki mappákhoz, programokhoz és különböző beállításokhoz is. A jobb sarokban találunk majd egy gombot, amellyel az összes telepített program listáját hívhatjuk elő.

A főkapcsoló is változik, a Start bal oldalán csak a profilváltásra szolgáló gombok maradnak, a gép gyors leállítását, újraindítását vagy altatását a Start jobb alsó sarkában kell majd keresnünk.

here's a first look at Windows 11. There's a new Start menu, rounded corners, a new startup sound, and more https://t.co/VDS08QPsl5 pic.twitter.com/OkCyX3TtmI — Tom Warren (@tomwarren) June 15, 2021