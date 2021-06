Napokon belül érkezhet a Windows 11

Mindenesetre a szoftvercég közzétett egy részleteket nem taglaló, videokonferenciára szóló meghívót a jövő hétre - írta a Világgazdaság. A The Verge és a PC World közben már kalóz forrásból származó képeket is közölt az új Windows 11-ről, és néhány várható újdonságról adtak közre videót - azzal a megjegyzéssel, hogy ezek még nem véglegesek, és ha be is mutatják a Windows 11-et a napokban, még az is változhat valamelyest a végleges bevezetésig.

here's a first look at Windows 11. There's a new Start menu, rounded corners, a new startup sound, and more https://t.co/VDS08QPsl5 pic.twitter.com/OkCyX3TtmI — Tom Warren (@tomwarren) June 15, 2021

Jelenleg a világon használt számítógépek 78 százalékán használják a Windows 10 operációs rendszert, Európában pedig még nagyobb, 83 százalékos ez az arány. Az egyébként „kivezetett”, vagyis már semmiféle támogatást nem kapó Windows 7 továbbra is meglehetősen népszerű, a StatCounter adatai szerint világszerte még mindig a számítógépek körülbelül 16 százalékán található meg.

Nyitókép: theverge.com